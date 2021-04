'Elis Tekstila Serviss' iegādājies 'Irve' ražotni Salaspilī

Latvijas tekstilizstrādājumu un higiēnas aprīkojuma nomas un servisa uzņēmums AS "Elis Tekstila Serviss" ir iegādājies Latvijas lielākā veļas un apģērbu mazgāšanas uzņēmuma SIA "Irve" ražotni Salaspilī, tādējādi paplašinot un nostiprinot savas pozīcijas Latvijas tirgū, informē uzņēmuma pārstāvji.

Darījums noticis šā gada 1. februārī, iegādājoties kā ražotni, tā arī visu tās tehnisko aprīkojumu un darba apģērbu un gultas veļas nomas biznesu.

"Kopš 2019. gada sākuma, kad ieviesām Latvijā darba apģērbu servisu, esam strauji attīstījušies šajā jomā, un pieaugošā darba apjoma dēļ ar esošajiem resursiem un aprīkojumu kļuvis sarežģītāk veikt nepieciešamos procesus darba apģērbu servisa nodrošināšanai. Nopirktā veļas mazgāšanas ražotne Salaspilī sniegs iespēju palielināt "Elis" jaudu un turpināt attīstīt mūsu darba apģērbu servisu, nodrošinot klientiem augstas kvalitātes darba apģērbu mazgāšanu, labošanu un operatīvu piegādi visā Latvijā," informē uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Gints Salnājs.

Savukārt SIA "Irve" fokusēsies uz savu galveno biznesa nozaru – individuālo klientu apģērbu tīrīšanas un veļas mazgāšanas, kā arī korporatīvo apģērbu šūšanas attīstību, veltot visus resursus un pieredzi kvalitātes uzlabošanai un jaunu apkalpošanas formu ieviešanai.

Līdz ar šo darījumu "Elis" paplašina arī savu klientu loku. Pārņemot SIA "Irve" darba apģērbu un gultas veļas nomas pakalpojumus, uzņēmums "Elis" turpinās nodrošināt līdzšinējiem SIA "Irve" klientiem nepārtrauktu servisu. "Elis" arī izteicis piedāvājumu SIA "Irve" darbiniekiem, kuri strādā Salaspils mazgāšanas ražotnē, turpināt darbu "Elis" komandā.

AS "Elis Tekstila Serviss" ir 27 gadu pieredze Latvijas tirgū. Uzņēmums dibināts 1994. gadā, un līdz 2013. gadam tas bija pazīstams ar nosaukumu "Emblēmu paklāju serviss", pēc tam to iegādājās Skandināvijas uzņēmums "Berendsen Finance Limited" un uzņēmums mainīja nosaukumu uz AS "Berendsen Tekstila serviss".

Kopš 2017. gada septembra uzņēmums ir iekļauts starptautiskajā "Elis" uzņēmumu grupā, un tā darbojas 28 Eiropas un Latīņamerikas valstīs. Kopš 2019. gada 1. oktobra uzņēmums turpina darbību ar jaunu nosaukumu AS "Elis Tekstila Serviss".

Latvijā AS "Elis Tekstila Serviss" piedāvā tādus pakalpojumus kā maināmie paklāji, darba apģērbu serviss, higiēnas aprīkojums labierīcībām, mopu serviss, kā arī virtuves dvieļu un mikrošķiedras lupatiņu noma. "Elis" sniedz pakalpojumus gan Rīgā, gan visās lielākajās Latvijas pilsētās un reģionu centros.

AS "Elis Tekstila serviss" pagājušajā gadā palielināja apgrozījumu līdz 9,152 miljoniem eiro, un uzņēmuma peļņa sasniedza 1,317 miljonus eiro. Uzņēmums nodarbina 180 darbiniekus.