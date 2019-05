'Elko grupas' konsolidētais apgrozījums pērn pieaudzis līdz 1,5 miljardiem eiro

Informācijas tehnoloģiju produktu izplatītāja un vairumtirgotāja AS "Elko grupa" konsolidētais apgrozījums 2018. gadā sasniedza 1,768 miljardus ASV dolāru (1,497 miljardus eiro), kas bija par 11%* vairāk nekā 2017. gadā, ziņo "Lursoft" Klientu portfelis.

Savukārt koncerna pārskata gada peļņa pēc nodokļiem bija 9,357 miljoni ASV dolāru (7,923 miljoni eiro), kas bija par 32,4%* mazāk nekā 2017. gadā, liecina uzņēmuma gada pārskats.

AS "Elko grupa" vadības ziņojumā norāda, ka tai izdevās palielināt apgrozījumu, neraugoties uz sarežģīto ģeopolitisko situāciju NVS reģionā un augošo konkurenci visos uzņēmuma mērķa tirgos. Uzņēmumam pagājušajā gadā arī izdevies palielināt krājumu apriti, līdz ar to samazinot krājumu apjomus 2018. gada beigās un būtiski uzlabojot naudas plūsmu.

2018. gadā AS "Elko grupa" iegādājusies divus uzņēmumus "TD Absolut Llc", kas ir viens no lielākajiem sadzīves tehnikas un elektronikas izplatītājiem Krievijā, un daļas "Arašid spol. s r.o.", kas ir IT produktu mazumtirgotājs ar plašu interneta un parasto veikalu tīklu Slovākijā un kaimiņvalstīs.

2018. gada beigās koncernam bija 14 meitas uzņēmumi, kuros SIA "Elko grupa" pieder 100% daļu, četri meitas uzņēmumi, kuros tam piederēja 51% daļu, un divi uzņēmumi, kuros tas ir mazākuma dalībnieks.

Koncerna vadošā uzņēmuma AS "Elko grupa" apgrozījums 2018. gadā bija 424,915 miljoni eiro, bet tā tīrā peļņa bija 7,664 miljoni eiro.

AS "Elko grupa" dibināta 1993. gadā. Uzņēmums ir viens no lielākajiem IT produktu un risinājumu izplatītājiem Baltijas, Austrumeiropas un Centrāleiropas valstīs.

AS "Elko grupa" koncerna konsolidētais apgrozījums 2017. gadā sasniedza bija 1,593 miljardi ASV dolāru (1,409 miljardi eiro), bet koncerna peļņa pēc nodokļiem 2017. gadā bija 13,833 miljoni ASV dolāru (12,244 miljoni eiro).

* Koncerna ieņēmumi galvenokārt ir ASV dolāros, tādēļ arī šajā ziņā pieaugums pret iepriekšējo gadu apgrozījumam un peļņai rēķināts ASV dolāros. Vaūtas kursa svārstību dēļ pieauguma temps apgrozījumam un peļņai eiro valūtā atšķiras no kāpuma tempa rādītājiem ASV dolāros.