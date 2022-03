'Elko' pārtrauks Krievijas struktūrvienības darbību un rosina veikt Krievijas meitasuzņēmumu akciju atsavināšanu

AS "Elko" akcionāri ir pieņēmuši lēmumu pārtraukt Krievijas struktūrvienības darbību un ierosina ar investoru piekrišanu veikt divu Krievijas meitasuzņēmumu akciju atsavināšanu, liecina uzņēmuma paziņojums "Nasdaq Riga".

Uzņēmums skaidro, ka kopš karadarbības sākuma Ukrainā AS "Elko" ir pārtraucis IT iekārtu un sadzīves tehnikas piegādes Krievijas tirgum. AS "Elko" respektē un ievēro visas gan uz sadarbības partneriem, gan uz produktiem, gan uz norēķiniem attiecinātās sankcijas. Šo sankciju rezultātā piegādes ķēdes darbība un preču kustība uz Krieviju ir apturēta, un vairāki pasaules IT ražotāji, kas ir pārstāvēti "Elko" produktu portfelī, arī ir paziņojuši par politisku lēmumu pamest Krievijas tirgu. Klātbūtne Krievijas tirgū arī reputācijas risku dēļ pašlaik kavē uzņēmējdarbības attīstību citos tirgos.

Pamatojoties uz iepriekš minētajiem apsvērumiem, "Elko" akcionāri ir pieņēmuši lēmumu pārtraukt Krievijas struktūrvienības darbību un ierosina ar Investoru piekrišanu veikt divu Krievijas meitasuzņēmumu akciju atsavināšanu.

Krievijas struktūrvienības reorganizācijas rezultātā samazināsies ne tikai riski, kas ir saistīti ar Krievijas tirgu, bet arī "Elko" bilance kļūs labāk kapitalizēta.

Uzņēmums skaidro, ka plānotajam darījumam būs pozitīva ietekme uz AS "Elko" šādos aspektos:

labāka Investoru pozīcija, jo uzlabosies Emitenta pašu kapitāla īpatsvars un procentu seguma rādītāji;

mazāks aizņemto līdzekļu īpatsvars, jo Krievijas struktūrvienības finansējums paliks tās bilancē un neietekmēs uzņēmuma darbību;

mazāka ietekme politiskajam riskam, kas saistīts ar Krievijas tirgu, uz Emitenta turpmāku darbību;

tiks novērsts Krievijas rubļa valūtas risks;

pamatdarbības izdevumu (OPEX) optimizācija, jo samazināsies izmaksas, kas saistītas ar Krievijas struktūrvienības risku pārvaldību.

Investoriem ir jāiesniedz AS "Elko" atbilstoši aizpildītas un parakstītas balsošanas formas līdz 2022. gada 30. martam.

Emitents ir piesaistījis AS "Signet Bank", lai informētu Investorus par piedāvāto piekrišanu.