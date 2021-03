'Elvi' un 'Citro' dibina 'Latvijas Mazumtirgotāju Biedrību'

Latvijas pašmāju pārtikas mazumtirdzniecības zīmoli "Elvi" un "Citro" vienojušies par "Latvijas Mazumtirgotāju Biedrības" dibināšanu, lai īstenotu nozares interešu pārstāvniecību valsts un pašvaldību iestādēs un sekmētu lokālās tirdzniecības vides ilgtspējīgu attīstību.

Šobrīd biedrības pamatuzdevums ir koncentrēties uz tirdzniecības uzņēmumu pārstāvību un pilnvērtīgu iesaisti vienotas depozītu sistēmas ieviešanā un administrēšanā.

"Latvijā šobrīd notiek depozītu sistēmas ieviešanas process, kas būtiski ietekmēs gan veikalu vidi, gan darbu pārtikas tirdzniecības vietās, un pandēmijas laiks skaidri iezīmējis nepieciešamību apvienoties ar citiem tirgus dalībniekiem kopējā interešu pārstāvniecības darbā, tāpēc esam pieņēmuši lēmumu par jaunas nevalstiskās organizācijas dibināšanu. Tuvākie biedrības darba plāni ir saistīti ar pircēju un mazumtirgotāju interešu aizstāvību lietotājiem ērtas depozītu sistēmas izveidē, taču nākotnē biedrība plāno īstenot arī citus projektus, kas sekmētu kvalitatīvas un ilgtspējīgas mazumtirdzniecības vides veidošanos Latvijā, sevišķi Latvijas reģionos," biedrības izveidi komentē "Latvijas Mazumtirgotāju Biedrības" valdes priekšsēdētāja, SIA "Elvi Latvija" komercdirektore Laila Vārtukapteine.

""Latvijas Mazumtirgotāju Biedrības" izveide ļauj apvienot mūsu pieredzi un zināšanas, lai kopā risinātu nozarei aktuālus jautājumus. Uzskatu, ka vietējo uzņēmumu sadarbībā ir liels spēks un, kopā strādājot, mēs varam sasniegt daudz vairāk. Viennozīmīgi depozīta sistēmas ieviešana visā Latvijā ir viens no šā brīža aktuālākajiem ilgtermiņa projektiem tirdzniecības nozarē, kur mazumtirgotājiem ir būtiska loma ilgtspējīgas sistēmas ieviešanā un nodrošināšanā. Līdz ar to mums ir būtiska pilnvērtīga dalība un iesaistīšanās lēmumu pieņemšanā kā partneriem jau no pirmās dienas," skaidro "Citro" zīmola pārstāvis, SIA "Latvian Retail Management" valdes priekšsēdētājs Imants Kelmers.

"Latvijas Mazumtirgotāju Biedrība" ir reģistrēta šā gada februārī, tās dibinātāji ir zīmola "Elvi" franšīzes turētājs SIA "Elvi Latvija" un zīmola "Citro" īpašnieks "Latvian Retail Management". Biedrības darbu organizē kopsapulces ievēlēta valde.

Organizācijai var pievienoties jebkura rīcībspējīga juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot biedrības valdei rakstisku pieteikumu un saņemot valdes apstiprinājumu par uzņemšanu biedrībā.