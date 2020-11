EM nākotnē dzīvojamā fonda attīstību plāno veicināt trīs virzienos

Piektdien, 20. novembrī, ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs tikās ar Latvijas Lielo pilsētu asociācijas (LLPA) pārstāvjiem, lai iepazīstinātu ar Ekonomikas ministrijas (EM) izstrādāto priekšlikumu mājokļa pieejamības reformai, informē EM.

"Jautājums par gadu desmitiem ielaisto mājokļu trūkuma problēmu un dzīvojamā fonda neatbilstību moderniem standartiem šobrīd ir Ekonomikas ministrijas prioritāšu sarakstā. Bez mērķtiecīgas valsts politikas un atbilstošiem finanšu resursiem liela daļa Latvijas ģimeņu turpinās dzīvot novecojošos, un mūsdienu standartiem neatbilstošos mājokļos. Šim mērķim būtu nepieciešams 230 miljonu liels finansējums, kuru redzam kā daļu no Eiropas Atveseļošanās plāna . Šis ir jautājums, kur lēmums un finansējums ir nepieciešams nekavējoties, jo mājokļu pieejamība ir galvenais faktors, lai sekmētu ekonomisko izaugsmi reģionos, jo bez cilvēkiem nav nākotnes ne mazām pilsētām, ne to ekonomikām," pēc tikšanās uzsvēra ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs.

Arī vairāku pašvaldību vadītāji uzsvēra, ka ir nepieciešams saņemt atbalstu jauna dzīvojamā fonda būvniecības uzsākšanai. Pašvaldību pašreizējais dzīvojamais fonds ir ievērojami novecojis un arī nepietiekams, šī problēma ir aktuāla jau vairākus gadus. Par kvalitatīvu dzīvojamo fondu interesējas gan vietējie uzņēmēji, kuru speciālistiem nepieciešams mājoklis, gan jaunās ģimenes, kuras plāno atgriezties Latvijas novados.

"Jau vairākus gadus mājokļu pieejamība ir viena no akūtākajām problēmām daudzās Latvijas pašvaldībās. Šobrīd LLPA pārstāvētajās lielākajās pilsētās, neskaitot galvaspilsētu, trūkst vismaz 1500 dzīvokļu. To pietrūkst reģionos strādājošajiem pašvaldību speciālistiem, piemēram, ārstiem un pedagogiem. Tāpat dzīvojamās platības trūkumu asi izjūt reģionu uzņēmēji. Viens no stimuliem darbinieku piesaistei ir mājokļu pieejamība, bez darbaspēka biznesa attīstība nav iedomājama. Ekonomikas ministrijas piedāvājums ir uzskatāms par saprātīgu un atbalstāmu. Svarīgi ir straujiem soļiem virzīties uz priekšu, lai pēc iespējas ātrāk uzsāktu būvniecības darbus," uzsver LLPA izpilddirektors Viktors Valainis.

Tikšanās laikā ekonomikas ministrs informēja, ka tiek strādāts pie vairākiem atbalsta instrumentiem, lai jau tuvākajos gados sniegtu pašvaldībām nepieciešamo atbalstu, un aicināja pašvaldības jau gatavoties un plānot nepieciešamās aktivitātes.

EM ir izstrādājusi priekšlikumus par mājokļu pieejamības programmām, kurās Eiropas Atveseļošanās plāna ietvaros būtu nepieciešams 230 miljonu eiro liels finansējums.

EM ir paredzējusi dzīvojamā fonda attīstību trīs virzienos – izmaksu ziņā pieejamu īres māju būvniecība, mājokļu būvniecība un sociālo mājokļu pieejamība. Īres māju būvniecībai indikatīvais finansējums varētu būt 120 miljoni eiro. Šīs programmas atbalsta saņēmēji varētu būt nekustamā īpašuma attīstītāji, tai skaitā pašvaldību kapitālsabiedrības, lai veicinātu īres mājokļu pieejamību tiem iedzīvotājiem, kas nevar atļauties iegādāties kvalitatīvu mājokli par tirgus cenu.

Mājokļu būvniecībā uzsvars uz jaunu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju būvniecību ar indikatīvo finansējumu 40 miljoni eiro, kur atbalsta saņēmēji būtu nekustamā īpašuma attīstītāji. Savukārt sociālo māju pieejamībai būtu paredzēti 70 miljoni eiro kā granti pašvaldībām esošo sociālo mājokļu atjaunošanai vai jaunu būvniecībai.

Latvijā 65% mājsaimniecību nevar atļauties iegādāties pat padomju laika mājokli. Savukārt 44% mājsaimniecību ir pārāk "turīgas", lai varētu pretendēt uz mājokļa pabalstiem vai arī pašvaldības vai sociālo mājokli, tomēr nevar arī atļauties hipotekāro kredītu. Līdz ar to kā pamata risinājumu EM redz izmaksu ziņā pieejamu īres mājokļu būvniecību.