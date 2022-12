'Enerģijas publiskais tirgotājs' obligātajā iepirkumā iepircis par 46,9% mazāk elektroenerģijas

SIA "Enerģijas publiskais tirgotājs" šogad pirmajā pusgadā obligātā iepirkuma ietvaros iepirkusi 377 gigavatstundas (GWh) elektroenerģijas, kas ir par 46,9% mazāk nekā attiecīgajā periodā 2021.gadā, liecina uzņēmuma publiskotā informācija.

Visvairāk jeb 157 GWh iepirktās elektroenerģijas saražots biomasas elektrostacijās, kas ir par 37,3% mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn. No biogāzes elektrostacijām iepirktas 86 GWh, kas ir par 47,6% mazāk, bet no vēja elektrostacijām - 77 GWh, kas ir par 11,5% mazāk.

No koģenerācijas elektrostacijām iepirkts 5,1 reizi mazāk elektroenerģijas jeb 32 GWh, bet no hidroelektrostacijām - 27 GWh, kas ir samazinājums par 42,6%.

Vadības ziņojumā skaidrots, ka iepirktās elektroenerģijas apmēra samazinājumu noteica izsniegto obligātā iepirkuma atbalsta atļauju atcelšana, kā arī atbalsta perioda beigas arvien lielākam skaitam elektrostaciju.

Septembra beigās bija 26 elektrostacijas, kurām piešķirtas un kuras izmanto tiesības saražoto elektroenerģiju pārdot obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt garantētos jaudas maksājumus par uzstādīto elektrisko jaudu, kamēr 2021.gada beigās bija 261 šāda elektrostacija.

Uzņēmumā skaidro, ka papildu ietekmi noteica arī augstā dabasgāzes cena, kā rezultātā būtiski samazinājās dabasgāzes koģenerācijas elektrostacijās saražotās elektroenerģijas apmērs.

Elektroenerģijas galapatēriņš šogad deviņos mēnešos bija 4958 GWh, kas ir par 2,6% mazāk nekā gadu iepriekš. Obligātā iepirkuma komponentes (OIK) ieņēmumi trīs ceturkšņos bija 35,6 miljoni eiro, kas ir par 58,8% jeb 50,9 miljoniem eiro mazāk nekā gadu iepriekš. OIK ieņēmumu samazinājumu nosaka OIK vidējās likmes samazināšana vidēji par 57% no šā gada 1.janvāra.

Turklāt, lai mazinātu energoresursu cenu pieauguma negatīvo ietekmi uz patērētājiem, no 1.janvāra līdz 30.aprīlim elektroenerģijas galalietotājiem tika piemērots obligātā iepirkuma un jaudas komponentes maksas samazinājums pilnā apmērā, ko "Enerģijas publiskajam tirgotājam" tādā pašā apmērā kompensēja valsts - kopumā 18 miljonus eiro.

Savukārt 1.septembrī tika veikti grozījumi šajā likumā, nosakot, ka elektroenerģijas galalietotājiem arī laikposmā no šī gada 1.septembra līdz 31.decembrim piemēro maksas samazinājumu pilnā apmērā. Tāpat 6.septembrī tika pieņemts Ministru kabineta rīkojums "Par kompleksiem pasākumiem OIK problemātikas risināšanai un elektroenerģijas tirgus attīstībai, kas paredz noteikt elektroenerģijas OIK vidējo likmi līdz 2025.gada 31.decembrim 0 eiro par MWh. Savukārt ar obligāto iepirkumu saistītās izmaksas turpmāk plānots segt no valsts budžeta līdzekļiem.

Šogad deviņos mēnešos ir notikušas trīs elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumu izsoles, kurās pārdoti kopumā izcelsmes apliecinājumi par 471 GWh, gūstot ieņēmumus 0,6 miljonu eiro apmērā. Atbilstoši Obligātā iepirkuma un jaudas komponenšu aprēķināšanas metodikai, gūtie ieņēmumi tiks iekļauti OIK aprēķinā, samazinot izmaksas.

"Enerģijas publiskā tirgotāja" apgrozījums deviņos mēnešos bija 875 790 eiro, kas ir par 36% mazāk nekā attiecīgajā periodā gadu iepriekš.

"Enerģijas publiskā tirgotāja" darbības mērķis ir pildīt elektroapgādes nozari regulējumā noteiktos publiskā tirgotāja pienākumus un nodrošināt obligātā iepirkuma funkciju administrēšanu. Uzņēmums dibināts 2014.gada 25.februārī, un no 2014.gada 1.aprīļa pārņēma publiskā tirgotāja pienākumus no mātessabiedrības AS "Latvenergo".