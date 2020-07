Energofirma 'Jauda' šogad plāno kāpināt apgrozījumu

2019. gadā AS Energofirma "Jauda" apgrozījums pieauga par 6%, sasniedzot 16,56 miljonus eiro. Vairāk nekā pusi, t.i., 65% no apgrozījuma, veidoja ieņēmumi no uzņēmuma saražotās produkcijas pārdošanas, kur lielākās grupas pēc apgrozījuma bija sadalnes (4,24 miljoni eiro), kompaktās transformatoru apakšstacijas (3,2 miljoni eiro) un metāla konstrukcijas un izstrādājumi (2,37 miljoni eiro), ziņo "Lursoft" Klientu portfelis.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Energofirma "Jauda" iesniegtajā gada pārskatā norādījusi, ka 90% no tās pagājušā gada apgrozījuma veidojusi realizācija Latvijā.

Palielinot ienākumus, uzņēmumam pagājušajā gadā izdevies samazināt zaudējumus, kas sarukuši no 673,14 tūkstošiem eiro 2018. gadā līdz 421,24 tūkstošiem eiro pērn. 2020. gadu "Jauda" plāno noslēgt ar pozitīvu peļņu. Lai tas notiktu, uzņēmuma vadība šim gadam izvirzījusi vairākus mērķus. Tostarp kāpināt gada apgrozījumu, galvenokārt attīstot eksporta tirgus Somijā un Norvēģijā, kā arī uzlabot ražošanas un administratīvo procesu efektivitāti.

"Lursoft" dati liecina, ka šogad noslēdzies AS "Sadales tīkls" publiskā iepirkuma konkurss, kurā uzvarējusi "Jauda", paredzot piegādāt gaisvadu līniju jaudas slēdžus 868,13 tūkstošu eiro vērtībā.

1991. gadā reģistrētās SIA Energofirma "Jauda" pamatkapitāls ir 1,52 miljoni eiro. Uzņēmuma patieso labuma guvēju noskaidrot nav iespējams.

Uzņēmumam šobrīd reģistrētas astoņas struktūrvienības.