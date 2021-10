Pamatscenārijā energoresursu cenas ziemas sezonā saglabāsies augstā līmenī, līdz ar to gan mājsaimniecības, gan uzņēmumi saņems rēķinus par lielākām summām. Savukārt to, kā tuvākajā laikā mainīsies energoresursu pieejamība un līdz ar to attīstīsies enerģijas cenas, noteiks laikapstākļi, kā arī Krievijas dabasgāzes importa apjomi uz Eiropu, kas ir politisks jautājums.

"Pamatscenārijā cenas ziemas sezonā saglabāsies augstā līmenī, no kā izriet, ka gan mājsaimniecības, gan uzņēmumi saņems rēķinus par lielākām summām. Atklāts ir jautājums, cik augstu cenas vēl var doties un vai pastāv arī to atkāpšanās iespējamība. Skaidrs, ka kritumu varētu sagaidīt vien otrā ceturkšņa laikā," prognozē "SEB bankas" ekonomists Dainis Gašpuitis, piebilstot, ka tādēļ var pasliktināties saistību pildīšana. Arī "Swedbank" galvenā ekonomiste Latvijā Līva Zorgenfreija norāda, ka gaidīt daudz zemākas energoresursu cenas šīs ziemas laikā diez vai ir pamats – drīzāk atelpa gaidāma pavasarī. Jāatgādina, ka oktobra pirmspēdējā nedēļā Latvijā un Igaunijā elektroenerģijas cena kritās par 17%, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, un vienoti bija 94,14 EUR/MWh. Lietuvā cena samazinājās par 15% un bija 96,26 EUR/MWh.

Eiropas Komisija prognozē, ka pašreizējais energoproduktu cenu kāpums, visticamāk, būs īslaicīgs. Paredzams, ka gāzes vairumtirdzniecības cenas ziemas mēnešos saglabāsies augstas un no 2022. gada aprīļa kritīsies. Vienlaikus cenas joprojām būs augstākas nekā pēdējos gados vidēji. Tā kā pašreizējais gāzes uzkrājumu līmenis Eiropā ir zems, būtu lietderīgi novērst risku, ka, līdzīgi kā pērn, ziemā rastos apgādes traucējumi. Tomēr svarīgs mainīgais, kam jāseko līdzi, ir laikapstākļu dinamika ziemas sezonā.