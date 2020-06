Ēnu ekonomika Latvijā pērn – 23,9% no IKP. Video tiešraide

Trešdien tiek prezentēts jaunākais Stockholm School of Economics in Riga (SSE Riga) pētījums "Ēnu ekonomikas indekss Baltijas valstīs", kā arī norisināsies jau desmitā pēc kārtas Ēnu ekonomikas konference. Indekss tiek noteikts kopš 2009. gada, izmantojot Baltijas valstu uzņēmēju aptaujas un noskaidrots, ka pērn ēnu ekonomika bijusi praktiski nemainīga – 23,9% no iekšzemes kopprodukta (IKP).

Pasākuma tiešraidi iespējams vērot portālā "Delfi".

Kā trešdienas rītā intervijā Latvijas Radio atzina pētījuma autors SSE Riga profesors Arnis Sauka - ēnu ekonomika pērn Latvijā nav mazinājusies.

Lielākā problēma šobrīd ir aplokšņu algas, secinājuši pētnieki.

Prognozes ir skarbas, ēnu ekonomika tuvākajos gados turpinās palielināties.

Kopš 2009. gada, kad tiek veikts pētījums, lielākais ēnu ekonomikas īpatsvars Latvijā tika konstatēts 2010. gadā - 38,1% no IKP, bet mazākais ēnu ekonomikas īpatsvars bija 2016. gadā - 20,7% no IKP, kam sekoja ēnu ekonomikas īpatsvars pieaugums un 2018. gadā ēnu ekonomikas īpatsvars pieauga par 2,2 procentpunktiem, sasniedzot 24,2% no IKP.

"Šī būs 10 gadu jubilejas konference. Ir liels gandarījums, ka desmit gadu laikā ēnu ekonomikas apkarošanas progress ir ievērojams, bet patiesi žēl, ka ēnu ekonomikas mazināšana vēl aizvien Latvijā ir aktuāls temats, un līdz labākajiem pasaules rādītājiem mums vēl ceļš ejams. Ēnu ekonomikas konferences vienmēr ir bijušas gan atskaites punkts iepriekšējā gadā paveiktajam, gan vieta, kur apspriest jaunas idejas ēnu ekonomikas mazināšanai un realizēt tās dzīvē. Nešaubīgi arī šī ēnu ekonomikas konference nebūs izņēmums," saka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš.

Konferences ievadā, kā ierasts, notiks Sauka ikgadējā pētījuma "Ēnu ekonomikas indekss Baltijas valstīs " jaunāko rezultātu prezentācija. Tiks aplūkotas izmaiņas ēnu ekonomikas apjomā un cēloņos ne vien Latvijā, bet arī pārējās Baltijas valstīs.

Savukārt aicinātie eksperti no valsts pārvaldes, būvniecības, viesmīlības, tirdzniecības, ražošanas, transporta un finanšu sektoriem diskutēs par ēnu ekonomiku pirms un pēc Covid-19.