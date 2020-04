ES atceļ muitas nodevas medicīniskā aprīkojuma importam

Eiropas Komisija (EK) piektdien, 3. aprīlī, paziņoja, ka uz laiku atcels muitas nodevas un pievienotās vērtības nodokli (PVN) medicīniskā aprīkojuma importam, lai palīdzētu cīnīties ar jauno koronavīrusu.

"Tas padarīs finansiāli vieglāku medicīniskā aprīkojuma iegādi, kas ir ļoti nepieciešams ārstiem, medmāsām un pacientiem," teikts EK paziņojumā.

Nodevu atcelšana attieksies arī uz Lielbritāniju un būs spēkā uz sešiem mēnešiem ar iespēju termiņu pagarināt un stājas spēkā ar atpakaļejošu datumu no 30. janvāra, kad Eiropā pirmo reizi tika konstatēts jaunais koronavīruss.

"Atceļot importa nodevas un PVN šo produktu importam no trešajām valstīm, Eiropas Komisija dos ieguldījumu šo produktu vieglākā pieejamībā," pavēstīja EK ekonomikas komisārs Paolo Džentiljoni.

"Piemēram, Itālijā dažām sejas maskām vai aizsargtērpiem, kurus mēs importējam no tādām valstīm kā Ķīna, tiek uzlikta 12% muitas nodeva un 22% PVN," paziņoja EK prezidente Urzula fon der Leiena. "Mums šo aprīkojumu vajag daudz un tas var būt dārgi."

Pasaules Veselības organizācija 11. martā paziņoja, ka Covid-19 izplatīšanās ir sasniegusi globālas pandēmijas līmeni.

Covid-19 uzliesmojuma dēļ visā pasaulē noteikti dažādi pārvietošanās un sociālās dzīves ierobežojumi, kas pamatīgi ietekmē ekonomiku. Virkne valstis slēgušas savas robežas ārzemniekiem, bet pilsētās noteikta karantīna. Daudzi cilvēki pavada laiku un strādā no mājām.

Kopumā vīruss, kura uzliesmojums pērnā gada decembrī sākās Ķīnas pilsētā Uhaņā, konstatēts vairāk nekā 200 valstīs, tostarp visās Eiropas valstīs.

Pasaulē fiksēti vairāk nekā miljons inficēšanās gadījumu, no tiem vairāk nekā 245 tūkstoši ASV. Kopumā no slimības miruši vairāk nekā 53 tūkstoši cilvēki, no tiem vairāk nekā 13 tūkstoši Itālijā.

Vairāk nekā 213 tūkstoši cilvēku ir izveseļojušies.