ES lauksaimnieki saņems 430 miljonus eiro, no tiem Latvija dabūs 6,8 miljonus eiro

Eiropas Komisija ierosinājusi mobilizēt papildu finansējumu Eiropas Savienības (ES) lauksaimniekiem, kurus ietekmē nelabvēlīgie klimatiskie apstākļi, augstas resursu izmaksas un dažādi ar tirgu un tirdzniecību saistīti jautājumi.

Jaunā atbalsta pakete ir 330 miljonus eiro liela un tiks sadalīta starp 22 dalībvalstīm. Turklāt šodien tika apstiprināts atbalsts 100 miljonu eiro apmērā lauksaimniekiem Bulgārijā, Ungārijā, Polijā, Rumānijā un Slovākijā, kas tika pieprasīts 3. maijā. Ar vairākiem citiem pasākumiem, tostarp iespēju veikt lielākus avansa maksājumus, būtu jāatbalsta lauksaimnieki, kurus skar nelabvēlīgie klimatiskie apstākļi.

ES lauksaimnieki no Beļģijas, Čehijas, Dānijas, Vācijas, Igaunijas, Īrijas, Grieķijas, Spānijas, Francijas, Horvātijas, Itālijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Luksemburgas, Maltas, Nīderlandes, Austrijas, Portugāles, Slovēnijas, Somijas un Zviedrijas saņems šo ārkārtas atbalstu 330 miljonu EUR apmērā no KLP budžeta. Valstis šo ES atbalstu var papildināt no saviem līdzekļiem līdz pat 200 % apmērā. Dalībvalstis bija iesniegušas Komisijai novērtējumus par grūtībām, ar kurām saskaras dažādas lauksaimniecības nozares.

Latvija saņems 6 796 780 eiro, Igaunija 1 722 597 eiro, bet Lietuva 10 660 962 eiro.