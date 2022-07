Esplanādē atjaunoti celiņi, parka labiekārtošanu plānots turpināt

Šīs nedēļas nogalē Esplanādes parkā tiks atvērti atjaunotie gājēju celiņi. Paredzēts, ka atsāks darboties arī abas parka teritorijā esošās strūklakas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Rīgas pašvaldība, pakāpeniski īstenojot septiņus hektārus plašā Esplanādes parka atjaunošanu, trijās no septiņām zonām pilnībā ir nomainījusi gājēju celiņu segumu. Pirmajā kārtā tika nomainīti 1224 m2 (celiņš, kas ved cauri visam parkam un savieno Reimersa ielu ar Skolas ielu, un celiņš, kas ved gar Latvijas Mākslas akadēmiju), otrajā kārtā – 5868 m2 seguma (celiņi, kas ved no Kalpaka un Brīvības bulvāru stūra gar strūklakām līdz Raiņa piemineklim). Darbus veica SIA "Roadeks".

Esplanādes parka gājēju celiņu atjaunošanas darbi ir finansēti no Rīgas pašvaldības budžeta: no Rīgas vides aizsardzības fonda līdzekļiem, kā arī no Rīgas pašvaldības investīciju programmas. Šā parka atjaunošanas posma kopējās būvdarbu, būvuzraudzības, dokumentu izstrādes izmaksas – 869,8 tūkst. eiro (ar PVN).

Esplanāde ir viena no pilsētas zaļajām zonām, ko ikdienā izmanto visvairāk cilvēku, taču parks gadiem ilgi saistījies ar bedrēm un nolietojumu. Šovasar atjaunotie gājēju celiņi ļaus šim parkam atdzimt jaunā kvalitātē, paredzot uzlabojumus arī nākotnē, teic Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs Edmunds Cepurītis.

Celiņu seguma atjaunošanas, parka labiekārtojuma un apstādījumu atjaunošana turpināsies. Lai izstrādātu vēsturiskās vērtības respektējošus un mūsdienu kvalitātes prasībām atbilstošus, funkcionālus risinājumus labiekārtojuma un apstādījumu atjaunošanai visā Esplanādes parka teritorijā, atkārtoti ir izsludināts iepirkums "Esplanādes parka attīstības vēsturiskā izpēte parka attīstības konceptuāla vīzija un projekta dokumentācijas izstrāde apstādījumu, labiekārtojuma un gājēju ceļu segumu atjaunošanai, autoruzraudzība".

"Labiekārtojuma elementi visā parka teritorijā – soliņi, atkritumu urnas, apstādījumi un pārējo parka celiņu segums – tiks atjaunots saskaņā ar minētajā projektā izstrādātajiem risinājumiem. Tas nozīmē, ka parka daļā, kurā pašreiz jau ir atjaunoti gājēju celiņi, iedzīvotāju ērtībai no esošajiem krājumiem tiks izvietoti pagaidu soliņi un atkritumu urnas. Savukārt pastāvīgie labiekārtojuma elementi tiks uzstādīti tikai pēc projekta saskaņošanas un darbu izpildes, kas provizoriski varētu būt 2023. gadā, saņemot nepieciešamo budžeta finansējumu," skaidro Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora p.i. Edijs Pelšs.

Līdz ar Esplanādes parka pieejamību atsāks darbību arī latviešu arhitekta Kārļa Plūksnes divi kultūrvēsturiski objekti – simetriskas bronzas lējuma strūklakas ar apaļu slīpēta granīta baseinu vidū. Turpmāk vakaros tās būs izgaismotas.

Esplanādes parks ir daļa no UNESCO pasaules kultūras mantojuma. Veicot tā vizuālā tēla atjaunošanas darbus, netiek aizskartas vai bojātas esošās kultūras vērtības.