'Eugesta un Partneri' sasniedzis vēsturiski augstāko apgrozījumu

Ātras aprites patēriņa preču vairumtirgotājs, mārketinga, loģistikas un merčendaizinga pakalpojumu sniedzējs SIA "Eugesta un Partneri" 2020.gadu noslēdzis ar vēsturiski augstāko apgrozījumu, tam pagājušajā gadā sasniedzot 93,52 miljonus eiro, informē "Lursoft Klientu portfelis".

Gada laikā tas ir pieaugums par 15,87%. Līdz ar apgrozījuma palielinājumu, aizvadītajā gadā pieaugusi arī SIA "Eugesta un Partneri" peļņa, tai sasniedzot 2,86 miljonus eiro. No tiem 500 tūkstošus eiro veido saņemtās dividendes no meitas uzņēmuma, savukārt 2,36 miljonus eiro – peļņa no pamatdarbības, kas par 1,3 miljoniem eiro pārsniedz 2019.gada rezultātu.

SIA "Eugesta un Partneri" iesniegtajā vadības ziņojumā norāda, ka 2020.gada rezultātus ietekmēja Covid-19, jo strauji mainījās situācija dažādos tirdzniecības kanālos. "Gada pirmajos mēnešos bija vērojama ļoti stabila pieauguma tendence pārdošanas rezultātos, kas strauji mainījās martā un aprīlī, kad HoReCa kanālā tirdzniecība ļoti strauji kritās, kā arī bija jūtama strauja pircēju paradumu maiņa, dažām preču kategorijām strauji, pieaugot, bet citām krītot. Ļoti strauji pieauga pārdošana DIY kanālā," informē SIA "Eugesta un Partneri". Uzņēmuma vadības ziņojumā teikts, ka vasarā un agrā rudenī pārdošanas apjomi atkal stabilizējās, bet gada nogalē atkal bija būtisks kritums HoReCa un DIY kanālos, kuru kompensēja būtisks pārdošanas pieaugums visu tipu pārtikas veikalos.

"Lursoft" pieejamā informācija rāda, ka SIA " Eugesta un Partneri" aizvadītajā gadā bijis darba devējs 351 darbiniekam.

Pagājušajā gadā uzņēmums nodokļu maksājumos valsts kopbudžetā samaksājis 12,93 miljonus eiro, tostarp, 1,83 miljonus eiro valsts sociālās apdrošināšanas obligātajās iemaksās un 0,85 miljonus eiro iedzīvotāju ienākuma nodoklī.

SIA "Eugesta un Partneri" patiesais labuma guvējs ir Kestutis Stabingis.