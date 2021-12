'Euro Rail Trans' valdes locekļa amatu atstājis Šlesers; valdē iecelts Rolands Gulbis

Valdi atstājot Aināram Šleseram, par AS "Euro Rail Trans" valdes locekli iecelts Rolands Gulbis, liecina "Lursoft" pieejamā informācija.

Viņš amatu AS "Euro Rail Trans" valdē ieņems kopā ar Romanu Andropovu, kurš pilda valdes priekšsēdētāja pienākumus, un valdes locekli Aleksandru Berezinu.

Savulaik Rolands Gulbis ieņēmis AS "Latvijas balzams" padomes priekšsēdētāja amatu, bijis arī SIA "Pure Chocolate" padomes loceklis, AS "Laima" priekšsēdētājs u.c. uzņēmumu vadītājs, taču šobrīd vienlaikus ieņem amatus 20 uzņēmumos, lielākā daļa no tiem saistīti ar politiķa Aināra Šlesera biznesu.

2012.gadā dibinātā AS "Euro Rail Trans" patiesais labuma guvējs ir Ivars Sormulis.

Transporta-ekspedīcijas pakalpojumu sniedzējs AS "Euro Rail Trans" 2020.gadā apgrozīja 8,79 miljonus eiro un nopelnīja 12,52 tūkstošus eiro.