Atverot Baltijas valstu robežas, pasažieru starptautisko pārvadājumu sabiedrība "Eurolines" no 5. jūnija atjaunos satiksmi ar kaimiņvalstīm. Pirmie autobusi no Rīgas sāks savu ceļu Kauņas virzienā, bet 15. jūnijā tiks atjaunoti maršruti uz Viļņu, Varšavu, Gdaņsku, Tallinu, portālu "Delfi" informēja uzņēmumā.

"Ceļojumus atjaunosim pamazām. Sākumā ceļosim uz Lietuvu, no jūnija vidus atjaunosim ceļojumus uz Tallinu, Varšavu, Gdaņsku. Protams, vērosim un izvērtēsim situāciju, tagad katra nedēļa ir citādāka. Karantīnas laikā katru dienu sagaidījām daudz zvanu, elektronisko vēstuļu ar jautājumiem, kad brauksim vienā vai citā maršrutā. Cilvēki vēlas ceļot, šī vajadzība nekur nav pazudusi. Tomēr paies laiks, kamēr viss nostāsies savās vietas," pauž "Eurolines" vadītājs Edmunds Pavlovs.

Pārvadātāji cer, ka pasažieru plūsma pie ierastās atgriezīsies pakāpeniski, bet tas ir atkarīgs arī no citu valstu lēmumiem atvērt robežas.

"Esam atkarīgi no citām valstīm, ne tikai no Latvijas vai Igaunijas. Ja Skandināvijas valstis atvērs robežas un ļaus ceļot, tad pieaugs arī pārvadājumi ar prāmjiem, lidmašīnām. Savukārt cilvēki, kuri dodas uz un no Skandināvijas, veido lielu daļu mūsu pasažieru Baltijas valstīs. Jo vairāk mūsu kaimiņvalstīs atjaunosies iespēja ceļot uz citām valstīm, jo lielāka iespēja, ka arī ceļotāji no Latvijas izkustēsies," klāsta Pavlovs.

Atjaunojot darbību, lielākā uzmanība tiks veltīta drošībai – autobusi tiks dezinficēti un vēdināti pirms un pēc reisa. Biļetes tiks pārdotas tikai katrai otrajai sēdvietai, tā garantējot drošu attālumu starp pasažieriem un pasažieriem tiks mērīta temperatūra. Autobusa vadītāji strādās ar drošības maskām.

Pārvadātāji, atjaunojot darbību, cer pēc iespējas ātrāk sagaidīt samazinātus ierobežojumus arī ceļojumiem uz citām kaimiņvalstīm, kuras ir populārākās starp ceļotājiem.

"Vieni no mūsu populārākajiem maršrutiem uz Austrumiem ir uz Baltkrieviju un Ukrainu. Līdz karantīnai šajā virzienā bija lielākās plūsmas. Taču tās atjaunot varēsim tikai pakāpeniski samazinoties karantīnas nosacījumiem," min Pavlovs.