Farmācijas uzņēmums 'Kalceks' nostiprināsies Vācijas tirgū

Latvijas farmācijas kompānija AS "Kalceks" ir noslēgusi ilgtermiņa produktu izplatīšanas līgumu ar pieredzējušo Austrijā bāzēto Vācijas uzņēmumu "EVER Pharma". Tādējādi tā paplašina savu klātbūtni vienā no lielākajiem Eiropas tirgiem – Vācijā, informē "Kalceks" valdes loceklis Kaspars Kuprevičs.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Sadarbības līgums ar “EVER Pharma” paredz piecu kardioloģijas, centrālās nervu sistēmas, onkoloģijas atbalsta aprūpes terapeitisko grupu produktu izplatīšanu Vācijā, tā faktiski dubultojot šajā valstī aktīvi tirgoto “Kalceks” produktu skaitu.

“Slimnīcu produktu segments, kurā darbojamies gan mēs, gan arī “EVER Pharma”, pēdējos gados strauji aug visā Eiropā. Vācijas tirgū esam pārstāvēti kopš 2019. gada, un šis, mūsuprāt, ir piemērots brīdis savu pozīciju nostiprināšanai un piedāvātā produktu klāsta paplašināšanai,” skaidro Kuprevičs.

Padziļināta eksporta tirgu apgūšana un intensīva jaunu produktu ieviešana ir “Kalceks” attīstības stratēģijas stūrakmeņi, kas ļāva būtiski kāpināt uzņēmuma apgrozījums. Noslēgtais līgums ar “EVER Pharma” ļauj strādāt pie vēl vairāku Latvijas uzņēmuma ražoto medikamentu komercializācijas, un tādējādi tie īsākā laikā var nonākt līdz patērētājiem – veselības aprūpes iestādēm. Patlaban Vācijā ir reģistrēti 16 “Kalceks” produkti, un līdz šā gada beigām plānots reģistrēt vēl astoņus jaunus medikamentus.

“Stratēģiskā sadarbība starp “Kalceks” un “EVER Pharma” Vācijā paplašinās portfeli ar Eiropā ražotiem produktiem, tādējādi vēl vairāk nostiprinot klātbūtni slimnīcu sektorā,” skaidro “EVER Pharma” Eiropas komerciālo darbību vadītājs Norberts Hitenbergers. Vairākums farmaceitu, kuri iepriekš sastapās ar dažādām piegādes problēmām, novērtē turpmāku produktu piegādi slimnīcām no Eiropas.

2021. gadā strauju kāpumu piedzīvojušie speciālie medikamenti slimnīcu segmentam veido būtisku “Kalceks” produktu portfeļa daļu. Visvairāk pieprasītie medikamenti pērn bija miorelaksanti un anestēzijas līdzekļi. Turklāt uzņēmuma produktu klāsts 2021. gadā tika papildināts ar septiņiem jauniem patentbrīviem medikamentiem. Izstrādē patlaban ir 42 jauni medikamenti. Pērn tika iesākta arī deviņu patentbrīvo medikamentu reģistrācijas procedūra Eiropas Savienības valstīs, to vidū arī četri slimnīcu segmentam paredzēti sterilie antibiotiskie produkti.

“Kalceks” ražotie medikamenti tiek eksportēti uz 77 pasaules valstīm. Pamata produktu noieta tirgi ir Rietumeiropas valstis – Spānija, Beļģija, Lielbritānija, Francija un Nīderlande, kā arī Izraēla Tuvo Austrumu reģionā. Kopumā uz Eiropas valstīm patlaban tiek eksportēti aptuveni 60% no visiem produktiem. “Kalceks” ražotie medikamenti pašlaik ir pieejami ne tikai Eiropā, bet arī Ziemeļamerikā, Dienvidamerikā, Āfrikā un Āzijā.

AS “Kalceks” specializējas patentbrīvo medikamentu izstrādē, sākot no izpētes līdz ražošanai un izplatīšanai, – galvenokārt slimnīcu segmentam. Pieprasītākie produkti – neatliekamās palīdzības medikamenti, specializējoties CNS un kardiovaskulāro medikamentu terapeitiskajās grupās.

1934. gadā Austrijā dibinātais “EVER Pharma” ir pilnībā integrēts farmaceitiskais uzņēmums, kas koncentrējas uz produktu izpēti, izstrādi, ražošanu un komercializāciju neiroloģijas un speciālo injicējamo līdzekļu jomā onkoloģijā, intensīvajā terapijā un hormonu terapijā. “EVER Pharma” produkti ar tai pilnībā piederošu starptautisko saistīto uzņēmumu un izplatīšanas partneru starpniecību ir pieejami vairāk nekā 70 pasaules valstīs.