Februārī elektroenerģijas cenas Latvijā samazinājušās par 27,3%

2022. gada februārī vidējā elektroenerģijas cena Latvijas tirdzniecības apgabalā samazinājās līdz 104,72 EUR par megavatstundu, kas ir par 27,3% mazāk nekā janvārī, bet attiecībā pret 2021.gada februārī cena ir 77% augstāka, liecina Latvijas pārvades sistēmas operatora AS "Augstsprieguma tīkls" sagatavotais Latvijas elektroenerģijas tirgus apskats.

Latvijā un arī Eiropā kopumā februārī elektroenerģijas cenas turpināja samazināties, caurmērā sasniedzot līmeni, kas bija novērojams 2021.gada novembrī pirms cenu rekorda pagājušā gada nogalē. Augstās vidējās elektroenerģijas cenu Latvijā vēl joprojām noteica tie paši apstākļi, kas iepriekšējos mēnešus - augstās izmaksas par fosilajiem resursiem un par CO2 kvotām, kas turpināja pieaugt, atsevišķās dienās vidējo elektroenerģijas cenu samazināja vēja enerģijas izstrādes apjoms Eiropā, ko bija iespējams importēt uz Baltiju un līdz ar to tas samazināja arī vidējo cenu Latvijā.

Februārī attiecībā pret janvāri par 13% samazinās elektroenerģijas imports uz Baltiju no Eiropas Savienības valstīm, vienlaikus tas ir par 37% augstāks nekā pirms gada. Salīdzinot janvāri ar februāri, jāņem vērā, ka februārī ir 28 dienas, kas nozīmē, ka tas bija par 9,7% īsāks nekā janvāris.

Februārī par 45% pieaudzis elektroenerģijas imports no Krievijas, bet, salīdzinot ar 2021.gadu, tas ir samazinājies par 33%. Importa pieaugumu no Krievijas izraisīja nedaudz lielākas importam atvēlētās pārvades jaudas februārī, kas tika izmantotas, ņemot vērā, ka Krievijā ražotās elektroenerģijas izmaksas būtiski ir zemākas, jo šī valsts nav pievienojusies CO2 kvotu sistēmai, līdz ar to par CO2 kvotu iegādi nemaksā. Tomēr šī situācija mainīsies 2022.gada 3.martu, kad Krievijas iebrukuma Ukrainā dēļ ir būtiski ierobežotas Krievijas spējas eksportēt elektroenerģiju uz Baltiju, lai mazinātu iespējamo negatīvo ietekmes risku uz Baltijas elektroenerģijas pārvades sistēmu darbības drošumu un stabilitāti.