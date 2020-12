Februārī plāno nodot ekspluatācijā lielāko siltuma akumulācijas tvertni Baltijā

2020. gada decembrī AS "Latvenergo" TEC-2 teritorijā lielākajai siltuma akumulācijas tvertnei Baltijā pilnībā tiks pabeigti būvniecības darbi un sāksies iekārtu ieregulēšana un sistēmas pārbaudes. 2021. gada februārī to plānots nodot ekspluatācijā, informē "Latvenergo".

Šobrīd projektā "Siltuma akumulācijas sistēmas izveidošana AS "Latvenergo" ražotnē TEC-2" sākusies iekārtu ieregulēšana un sistēmas pārbaudes, kas noritēs arī 2021. gada janvārī. Tādējādi TEC-2 siltuma akumulācijas sistēmu plānots pieņemt ekspluatācijā 2021. gada februārī. Siltuma akumulācijas sistēmas ieregulēšanu un pārbaudes bija plānots veikt līdz 2020. gada oktobra beigām, bet Covid-19 izplatības dēļ akumulācijas sistēmas izbūvei paredzēto iekārtu piegāde no Eiropas ražotājiem kavējas. Tādēļ projekta "Siltuma akumulācijas sistēmas izveidošana AS "Latvenergo" ražotnē TEC-2" aizkavējas par vairākiem mēnešiem.

Siltuma akumulācijas sistēma ir 17,8 tūkstošu m³ liela tvertne, un tās augstums ir 47,8 metri. Tā ir pievienota TEC-2 energobloku siltumtīklu līnijām. Akumulācijas sistēmas tvertnes pamatu ielikšana notika 2019. gada rudenī, savukārt 2020. gadā noritēja būvniecība un paralēli arī inženierkomunikāciju izbūve. Siltuma akumulācijas sistēma dod iespējas nodalīt siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanu, tādējādi palielinot TEC-2 darbības elastību un iespējas labāk pielāgot režīmus atbilstoši elektroenerģijas tirgus apstākļu izmaiņām.

AS "Latvenergo" Izpētes un attīstības direktors Māris Balodis norāda, ka siltuma akumulācijas iekārta būs viens no apjomīgākajiem un efektīgākiem risinājumiem, lai uzlabotu energoefektivitāti valstī. Tā nodrošinās efektīvāku kurināmā izmantošanu un mazākus CO 2 izmešus, palielinās AS "Latvenergo" TEC konkurētspēju.

Plānots, ka siltuma akumulācijas sistēma ietaupīs primāros energoresursus (ne mazāk kā 2,4 GWh/gadā), samazinās CO 2 (ne mazāk kā 9 tūkst. t/gadā), putekļus un cietās daļiņas (PM), kā arī akumulēs siltumenerģijas daudzumu vismaz 65 GWh/gadā. Šīs siltuma akumulācijas sistēmas izveidošana palielinās siltumapgādes drošumu Rīgas centralizētā siltumapgādes sistēmas (CSS) labajā krastā. Tā sekmēs ne tikai energoresursu ekonomiju un efektivitātes rādītāju uzlabošanu, bet arī palielinās TEC-2 energobloku izmantošanu koģenerācijas režīmā, radīs papildu nosacījumus zemākai siltuma tirgus cenai Rīgā un elektrībai visā valstī.

Projekta realizācija tiek veikta, izmantojot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu, kas tika piešķirts 2018. gadā 30% apmērā. Siltuma akumulācijas sistēmu TEC-2 izbūvi veic AS "UPB". Projekta izmaksas 9 045 042 eiro, no tām attiecināmās izmaksas 8 544 842 eiro un atbalsta summa ir 30% no attiecināmām izmaksām – 2 563 453 eiro.