Februārī reģistrēti 727 jauni uzņēmumi, tostarp 20 ar Krievijas kapitālu

2022. gada ebruārī reģistrēti 727 jauni uzņēmumi, to kopējam pamatkapitālam sasniedzot 4,72 milj. eiro, liecina "Lursoft" apkopotā informācija.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Salīdzinot februāra rezultātus ar aizvadītā gada attiecīgo periodu, redzams, ka jauno uzņēmumu skaits samazinājies. 2021.gada februārī Covid-19 pandēmijas ietekmē jaunreģistrēto uzņēmumu bija par piektdaļu mazāk nekā 2020.gada attiecīgajā periodā, savukārt šogad reģistrēts kritums vēl par 8,2%.

"Lursoft" gan norāda, ka 2020.gada februārī, lai arī jaunreģistrēto uzņēmumu bijis ievērojami vairāk nekā šogad vai pērn attiecīgajā mēnesī, to kopējais pamatkapitāls bija vien 2,93 milj. eiro.

Pagājušajā mēnesī bijuši vien divi jaunreģistrētie uzņēmumi ar pamatkapitālu, kas pārsniedz 1 milj. eiro. Lielākais no tiem ir lietuviešu kapitāla SIA "Ignitis renewables Latvia", kura reģistrētais un apmaksātais pamatkapitāls ir 2 milj. eiro. Uzņēmuma mērķis, kā to liecina tā mājas lapā publiskotā informācija, ir atjaunojamo energoresursus projektu attīstība, elektroenerģijas ražošana un tam nepieciešamo iekārtu un infrastruktūras būvniecība, apsaimniekošana.

Otrs lielākais februārī reģistrētais uzņēmums ir SIA "Aveline", kura pamatkapitālā Jānis Bole ieguldījis 1,1 milj. eiro. "Lursoft" dati rāda, ka jau drīz pēc nodibināšanas SIA "Aveline" kļuvis par kapitāldaļu turētāju divos uzņēmumos, kuru daļas līdz šim piederēja Jānim Bolem, – SIA "Karlo transports" un SIA "Green Fleet Services". Jānorāda, ka Jānim Bolem patiesā labuma guvēja statuss šobrīd reģistrēts 7 uzņēmumos, no tiem lielākais ir SIA "Karlo transports" ar 837,69 tūkst. eiro apgrozījumu 2020.gadā.

Pārsvarā SIA

"Lursoft" izpētījis, ka 90% no visiem februārī reģistrētajiem jaunajiem uzņēmumiem ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību. Vairāk nekā pusei no visām jaunreģistrētajām SIA (58,26%) pamatkapitāls nesasniedz 2800 eiro, savukārt 116 sabiedrībām ar ierobežotu atbildību pamatkapitāls ir tikai 1 eiro.

85% no visiem februārī reģistrētajiem uzņēmumiem ir 100% vietējā kapitāla. Tāds ir ne tikai SIA "Aveline", bet arī trešais lielākais uzņēmums SIA "VB Genum", kura dibinātājs ir Vasilijs Bankovskis. Jaunreģistrētā uzņēmuma pamatkapitālā viņš ieguldījis 202 tūkst. eiro. "Lursoft" izpētījis, ka Vasilijam Bankovskim pieder arī 20% biomedicīnas un biotehnoloģijas laboratorijas iekārtu izstrādes, ražošanas un realizācijas uzņēmuma SIA "Biosan" kapitāldaļu. 2020.gadā SIA "Biosan" apgrozījums kāpis līdz 18,10 milj. eiro, bet peļņa sasniegusi 3,34 milj. eiro.

No Baltijas un arī Krievijas

Analizējot datus par februārī reģistrētajiem uzņēmumiem, redzams, ka 20 no tiem ir ieguldīts kapitāls no Krievijas, savukārt vēl 14 uzņēmumi reģistrēti ar ieguldījumiem pamatkapitālos no Lietuvas un Igaunijas.

Tāpat kā lietuviešu kapitāla SIA "Ignitis renewables Latvia", ārvalstu kapitāls ieguldīts arī SIA "Jūrmalas līcis". Uzņēmuma kapitāldaļas pieder Aleksandram Oksjonovam un Iurii Melnichenko no Krievijas. Abi uzņēmēji jaunreģistrētā SIA "Jūrmalas līcis" pamatkapitālā ieguldījuši 140 tūkst. eiro. "Lursoft" dati rāda, ka iepriekš ne viens, ne otrs uzņēmējs nav bijis kapitāldaļu turētājs Latvijā reģistrētos uzņēmumos.

Starp TOP 10 lielākajiem februārī reģistrētajiem uzņēmumiem ārvalstu kapitāls ieguldīts arī SIA "LunaJets Latvia", kura kapitāldaļu turētājs ir šveiciešu "LunaJets SA".

Rīgā reģistrēti 52% no visiem februārī reģistrētajiem uzņēmumiem. Otrs lielākais jaunreģistrēto uzņēmumu skaits fiksēts Mārupes novadā (30 uzņēmumi), aiz kura seko Cēsu novads (23). Jauni uzņēmumi pagājušajā mēnesī reģistrēti 40 pašvaldībās.



10 lielākie februārī reģistrētie uzņēmumi:

SIA "Ignitis renewables Latvia": 2000 tūkst. eiro;

SIA "Aveline": 1,11 milj. eiro;

SIA "VB Genum": 202 tūkst. eiro;

SIA "Jūrmalas līcis": 140 tūkst. eiro;

SIA "ENI CITY": 55 tūkst. eiro;

SIA "STR8 CAPITAL": 40 tūkst. eiro;

SIA "NORDEN": 40 tūkst. eiro;

SIA "LunaJets Latvia": 25 tūkst. eiro;

SIA "Transportkargo": 24,30 tūkst. eiro;

SIA "ORG": 20 tūkst. eiro.

Avots: "Lursoft"