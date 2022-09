"Foršāk ir dzīvot šodienai nevis upurēties, lai iekrātu." Tā saka daudzi. Ir novērots, ka cilvēkiem ir izteikta alerģija pret krāšanu. Protams, katram ir tiesības dzīvot dzīvi, kā labāk patīk. Ja neiekrāj, bet iztērē, tad ir sajūta, ka ceļas dzīves kvalitāte. Varam atļauties biežāk iziet paēst ārpus mājas, nopirkt skaistākas mantas un vienkārši dzīvot šikāk. Taču izvairīšanās no krāšanas savā ziņā mūs tur važās, norāda uzņēmējs un personīgo finanšu treneris Valters Vestmanis”.

"Ja mēs dzīvojam bez jebkādiem saprātīgiem iekrājumiem, mēs esam atkarīgi no katras tekošās algas. Mums ir konstanti jāģenerē ienākumi, lai nosegtu mūsu izdevumus un dzīvesveidu, ko radījusi naudas tērēšana," viņš skaidro.

Turpretī krāšana var dot brīvību. Tā var būt brīvība nebaidīties no priekšnieka un teikt visu, ko vēlies. Brīvība nebaidīties par to, kas notiks, ja pazaudēsi darbu vai parādīties peķšņi izdevumi. Tā var būt brīvība izvēlēties dzīvei virzienu – paņemt pusgadu garas brīvdienas, aizlidot uz siltajām salām vai pat nomainīt profesiju un savā ziņā sākt dzīvi no jauna. Tā arī var būt brīvība nepavadīt vecumdienas finansiālā stresā.

Šajā video Valters Vestmanis liek paskatīties uz krāšanu no citas perspektīvas, nekā par to domā ikdienā, un ieskicē lielo bildi – kāpēc katram no mums vajadzētu apzināti krāt naudu.

