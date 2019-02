Finanšu nozares asociācija aicina veidot stingrāku un Eiropā vienotu naudas atmazgāšanas novēršanas regulējumu, pavēstīja asociācijā.

"Finanšu nozares asociācija ir gan publiski paziņojusi, gan ikdienas darbā ir par neiecietīgu attieksmi pret pārkāpumiem un Latvijas finanšu sistēmas izmantošanu prettiesiskām darbībām. Finanšu iestādes apzinoties to nozīmīgo lomu valsts ekonomikas un tās asinsrites - finanšu sistēmas - darbībā, sniedz arvien lielāku ieguldījumu cīņā ar finanšu noziegumiem. Atbildīga pieeja un augstāko atbilstības standartu ievērošana ir pamats izaugsmei un attīstībai. Jo caurspīdīgāki un pārskatāmāki būs finanšu pakalpojumi Latvijā, jo labāk ekonomikai un valstij kopumā," uzsvēra asociācijā.

Tajā arī norādīja, ka finanšu iestāžu un citu likuma subjektu, piemēram, nodokļu konsultantu, ārpakalpojuma grāmatvežu, zvērinātu revidentu, zvērinātu notāru, zvērinātu advokātu un citu pienākums, līdzīgi kā citur pasaulē, ir īstenot praksē principu "Pazīsti savu klientu". Minēto darbību mērķis ir radīt un uzturēt drošu finanšu un citu pakalpojumu sniegšanas vidi, novērst iespējamos finanšu noziegumus.

Asociācijā atzīmēja, ka ikviena universālā banka ikdienā apstrādā simtiem tūkstošu darījumu. To apstrāde notiek pēc definētiem scenārijiem un procedūrām. Darījumu apstrāde parasti ir automātiska, ne manuāla. Atklājot netipisku vai neparastu uzvedību, banka to izmeklē: var prasīt klientam skaidrojumu un/vai ziņo Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam (Kontroles dienests), ja rodas aizdomas par prettiesiski iegūtu līdzekļu legalizāciju. Ņemot vērā lielo darījumu skaitu un klientu interesi, lai darījumi notiktu aizvien ātrāk, būtisks priekšnoteikums ir bankas klienta izpēte un klienta riska profila noteikšana. Pasaules praksē ir atzīts, ka šo visu darbību kopums var nedod rezultātu sarežģītāku shēmu gadījumos, kuros iesaistīti vairāki finanšu pakalpojumu sniedzēji. Tādā gadījumā parasti tiek veikta darījumu pēcpārbaude, it īpaši pēc jaunas informācijas saņemšanas. Finanšu transakciju izpildē ir iesaistītas vairākas finanšu iestādes, tāpēc ir svarīgi, ka visaugstākie pazīsti savu klientu standarti tiek piemēroti visos darījumu posmos.

Tāpat asociācijā norādīja, ka sadarbības sākumā klientam izsmeļoši jāatbild uz jautājumiem, lai pakalpojumu sniedzējs spētu izvērtēt klienta uzņēmējdarbībai vai personiskajai darbībai piemītošos riskus. Izvērtējot riskus tiek analizēta plaša informācija par klientu, tā pārstāvjiem, sadarbības partneriem un patiesajiem labuma guvējiem, arī publiski pieejamā informācija.

"Katra informācija par konstatētajiem trūkumiem ir jāuzņem nopietni un nekavējoties jāveic iekšējā izmeklēšana - jākonstatē iespējamo pārkāpumu apmērs, jāsadarbojas ar uzraudzības iestādēm un jāsniedz visa nepieciešamā informācija, ja nepieciešams, jālemj par neatkarīgu konsultantu piesaisti," piebilda asociācijā.

Tajā arī norādīja, ka industrija daudz strādā pie augstāko atbilstības standartu ievērošanas, lai veicinātu finanšu nozares reputāciju un arvien labāku pakalpojumu sniegšanu Latvijas klientiem.

"Asociācija ir pārliecināta, ka izlēmīga un stingra vēršanās pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, terorisma finansēšanu un korupciju - gan starptautisko, gan vietējo ilgtermiņā nesīs ieguvumus, palīdzot Latvijas finanšu sektoram atgūt reputāciju un būtiski nostiprinot visu Latvijas tautsaimniecību," uzsvēra asociācijā.

Tajā pašā laikā asociācijā norādīja, ka šobrīd Eiropā un reģionā ir ļoti atšķirīga prakse par informācijas apmaiņu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (AML/CTF) jautājumos klientu līmenī, kas ir izlēmīgi jāharmonizē bez kavēšanās, tāpēc asociācija aicina Baltijas valstu valdības ieņemt stingru nostāju AML/CFT regulējuma un uzraudzības sistēmas harmonizācijas jautājumos Eiropas Savienības (ES) līmenī.

"Asociācija atbalsta ES regulas pieņemšanu (direktīvas vietā) un ES institūciju plašāku kompetenci naudas atmazgāšanas novēršanai un finanšu noziegumu efektīvai apkarošanai. Mēs redzam, ka valstu robežas un dažādās pieejas tikai kavē cīņu ar naudas atmazgāšanu, it sevišķi ievērojot to, ka tie, kas finanšu sistēmu izmanto prettiesiskām darbībām, neievēro valstu robežas, bet dažādās pieejas izmanto, lai veiktu savas prettiesiskās darbības. Tikai kopdarbībā ir iespējams atklāt sarežģītas shēmas un novērst tās nekavējoties, kā arī saukt personas pie atbildības," pauda asociācijā.

Tāpat asociācijā norādīja, ka efektīvākai cīņai ar finanšu noziegumiem, pasaulē arvien izplatītāki kļūst dažādi, centralizēti klientu izpētes rīki (KYC Utilities), kas, izmantojot mūsdienīgas tehnoloģijas, finanšu pakalpojumu sniedzējiem un uzņēmumiem palīdz ātri un efektīvi veikt klientu un sadarbības partneru izpēti. Šāda rīka izveides izpēte ir arī Latvijas darba kārtībā.

"Finanšu iestādes pastāvīgi veic un pilnveido gan savu klientu izpētes mehānismus, gan to darījumu uzraudzību, lai efektīvi izpildītu to, kas ir to uzdevums kopējā cīņā ar finanšu noziegumiem, primāri, savlaicīgi identificēt aizdomīgos darījumus, sniegt par tiem turpmākajam tiesībaizsardzības iestāžu darbam nepieciešamos ziņojumus, kā arī tiesiski iesaistīties noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanā, noziedzīgi iegūto līdzekļu atturēšanā no nokļūšanas finanšu sistēmā un likumpārkāpēju saukšanā pie atbildības. Tikai izlēmīga gan finanšu iestāžu, gan tiesībaizsardzības iestāžu atbilstoši katra to uzdevumiem, koordinēta, saskaņota un stingra vēršanās pret finanšu noziegumiem, sevišķi, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, terorisma finansēšanu un korupciju - gan starptautisko, gan vietējo ilgtermiņā - nesīs ieguvumus Latvijas un visas Eiropas tautsaimniecībai," pauda asociācijā.