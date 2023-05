'Finnair' ieviesīs papildu maksu rokas bagāžai un mainīs maltīšu piedāvājumu

Aviokompānija "Finnair" paziņojusi, ka par lielāku rokas bagāžu lētākajos biļešu veidos būs jāpiemaksā, raksta "Delfi.ee".

Turpmāk pasažieri, kas ceļo ar lētāko biļeti, bez maksas varēs paņemt līdzi tikai vienu nelielu somu, kas var ietilpt zem priekšējā sēdekļa. Soma svars varēs būt līdz astoņiem kilogramiem. Ja pasažieris veic pirkumus lidostā, tiem arī jāiekļaujas šajā kvotā.

Izmaiņas ir daļa no aviokompānijas biļešu reformas, kuras laikā lētākā ekonomiskā biļete Eiropas iekšējiem lidojumiem tiks aizstāta ar jaunu "Superlight" biļeti.

Ekonomiskā biļete ļāva pasažieriem lidmašīnā ņemt līdzi nelielu koferi, ja tas nepārsniedza 55x40x23 cm izmērus. Taču "Superlight" biļetes gadījumā par lielāku rokas bagāžu būs jāmaksā atsevišķi. Jaunajām rezervācijām izmaiņas stāsies spēkā no 1. jūnija.

Kā skaidro "Finnair" komunikācijas vadītājs Heidi Lemmetīnens, reformas mērķis ir samazināt bagāžas apjomu un paātrināt iekāpšanu. "Pārmērīgi liela bagāža ir padarījusi iekāpšanu lēnu. Lidojumi aizkavējas, jo mums pēdējā brīdī nākas pārvietot pasažiera rokas bagāžu uz kravas nodalījumu," viņš uzsver.

"Izmaiņas mūsu pakalpojumos lidojuma laikā ir viens no daudzajiem pasākumiem, ko ieviešam, lai uzlabotu "Finnair" rentabilitāti," skaidro "Finnair" pārstāve Ērika Enne. "Tālajiem lidojumiem bagātīga maltīte ir pamatpakalpojums visās ceļojumu klasēs. Otrreiz tiek pasniegta vai nu viegla maltīte, vai uzkodas atkarībā no maršruta un lidojumu laikiem. Lidojumos uz Ņujorku un Dubaiju otrā ēdienreize ekonomiskajā klasē netiek piedāvāta, uzkodas un dzērienus var pasūtīt no ēdienkartes."

"Eiropas lidojumos biznesa klases maltīšu apkalpošana, tāpat kā līdz šim, būs atkarīga no maršruta. Atsevišķos lidojumos salāti tiks aizstāti ar silto ēdienu. Ekonomiskajā klasē turpinām piedāvāt bezmaksas ūdeni un melleņu sulu. Dzērienus un uzkodas var pasūtīt no ēdienkartes, tāpat ēdienu var pasūtīt pirms lidojuma,» uzsver Enne.

Ekonomiskajā klasē tālajiem lidojumiem tiek piedāvāta viena vai divas ēdienreizes atkarībā no attāluma un maršruta. Lidojumos ekonomiskās klases pasažieriem tiek piedāvātas segas, bet spilveni vairs netikšot piedāvāti. Aviokompānija skaidro, ka daudzi klienti ceļo ar savu spilvenu.

Ēdināšana biznesa klasē Eiropas lidojumos ir atkarīga no maršruta, un šampanietis tiks aizstāts ar dzirkstošo vīnu.

"Finnair" apgrozījums pieaudzis par 73,8% līdz 694,7 miljoniem eiro, tomēr, kā norāda uzņēmums, nenoteiktība darbības vidē turpinās. Degvielas cenas ir augstas, Krievijas gaisa telpa joprojām ir slēgta, un nav skaidrs, kā procentu likmju un cenu kāpums ietekmēs izmaksas un pieprasījumu.

Aviokompānija sagaida, ka pieprasījums pēc ceļojumiem turpināsies, taču vispārējā neskaidrība apgrūtina aplēses, kāds būs pieprasījums pēc vasaras sezonas.