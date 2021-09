FKTK piespriesto sodu ‘Olainfarm’ plāno piedzīt no bijušajām uzņēmuma amatpersonām

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) AS "Olainfarm" piemērotā soda nauda 50 tūkst. eiro apmērā par finanšu instrumentu tirgus tiesību aktu pārkāpumiem attiecas uz situāciju, kas radusies vēl 2016. gadā, kad uzņēmumu vadīja Valērijs Maligins. Savukārt atsevišķu bijušo uzņēmuma amatpersonu bezdarbības dēļ pārkāpumi ilgstoši netika risināti un novērsti, iepazīstoties ar FKTK lēmumu, konstatējusi AS "Olainfarm" pašreizējā vadība.

Jau ziņots, FKTK atklāja, ka AS "Olainfarm" nav ievērotas prasības par savlaicīgu atbilstošu iekšējās informācijas turētāju sarakstu izsniegšanu FKTK, kā arī šo sarakstu sagatavošanu, atjaunināšanu un glabāšanu. Pārkāpumi attiecas uz vairāk nekā piecu gadu ilgu periodu.

Uzņēmuma šā brīža vadība – valde un padome – pilnībā apzinās pienākumu nodrošināt uzņēmuma darbības atbilstību finanšu un kapitāla tirgus normatīvo aktu prasībām un ir pilnībā sadarbojusies ar FKTK tās sāktās pārbaudes laikā. Tāpat šā brīža uzņēmuma vadība pateicas par FKTK rekomendācijām uzņēmuma kā finanšu instrumentu tirgus dalībnieka darbības turpmākai pilnveidošanai un saskaņā ar labas korporatīvās pārvaldības principiem ievieš nepieciešamās izmaiņas attiecībā uz iekšējās informācijas turētāju sarakstiem.

FKTK šī gada jūnija sākumā pieprasīja informāciju no tā brīža AS "Olainfarm" valdes priekšsēdētāja Jerūna Veitesa, kurš, ilgstoši atrodoties amatā kā atbildīgā uzņēmuma amatpersona konkrētajā jautājumā, nebija nodrošinājis iekšējās informācijas turētāju sarakstu atbilstību normatīvo aktu prasībām.

Dažas dienas pēc pieprasījuma saņemšanas Jerūns Veitess atkāpās no amata, pretēji saviem kā valdes priekšsēdētāja pienākumiem, nenodrošinot FKTK prasītās informācijas izsniegšanu un arī neinformējot par saņemto FKTK pieprasījumu citus uzņēmuma valdes locekļus.

Jerūns Veitess atkāpās no amata, savu atkāpšanos koordinējot ar diviem tā brīža padomes locekļiem Haraldu Velmeru un Kārli Krastiņu. Šīs padomes amatpersonas, kuru pienākums kā padomes locekļiem bija uzraudzīt valdes darbību, tajā skaitā nodrošināt, ka valdes priekšsēdētājs ievēro normatīvo aktu prasības attiecībā uz iekšējās informācijas turētāju sarakstiem, sadarbību ar FKTK un FKTK pieprasījuma izpildi, šo jautājumu atstāja nerisinātu. Tālākā izmeklēšanā tiks noskaidrots vai šāda H.Velmera un K.Krastiņa rīcība bija nolaidība vai apzināta rīcība saistībā ar akciju izkrāpšanas mēģinājumu.

Uzņēmuma ieskata, ka ne AS "Olainfarm" vairāk nekā 1300 akcionāriem, ne esošajai uzņēmuma vadībai uzņēmuma vārdā nav jāuzņemas finansiāla atbildība par bijušo uzņēmuma amatpersonu pieļautiem pārkāpumiem un bezdarbību, nenodrošinot attiecīgo normatīvo aktu prasību izpildi.

AS "Olainfarm" FKTK piemēroto soda naudu 50 tūkst. eiro apmērā uzskata par zaudējumiem, par kuru rašanos ir atbildīgas bijušās uzņēmuma valdes un padomes amatpersonas. Tādēļ šos radušos zaudējumus uzņēmums plāno piedzīt no bijušajām amatpersonām, kuru bezdarbības dēļ FKTK identificētā situācija netika laikus atrisināta – bijušā AS "Olainfarm" valdes priekšsēdētājā Jerūna Veitesa, kā arī padomes locekļiem Haralda Velmera un Kārļa Krastiņa.

AS "Olainfarm" ieskatā šī situācija arī labi izgaismo nepieciešamību pēc normatīvo aktu grozījumiem, nosakot, ka atbildība par šāda veida finanšu un kapitāla tirgus normatīvo aktu pārkāpumiem būtu jāattiecina un sods būtu jāpiemēro konkrētām amatpersonām, kuras uzņēmumā saskaņā ar pienākumu sadali ieņem atbildīgos amatus un uzņemas pienākumu nodrošināt uzņēmuma darbības atbilstību normatīvajiem aktiem, nevis uzņēmumam kopumā.