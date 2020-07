'FlixBus' no 16. jūlija uzsāks darbību Baltijas valstīs

Starptautiskais pasažieru pārvadātājs "FlixBus" piedāvās tālsatiksmes autobusu pārvadājumus starp Latviju, Lietuvu un Igauniju uz 18 galamērķiem. Pirmie autobusa reisi būs pieejami no 16. jūlija, portālu "Delfi" informēja uzņēmumā.

"FlixBus" izziņotie jaunie savienojošie reisi aties no Tallinas, Rīgas, Viļņas un Kauņas, bet galamērķu vidū būs Varšava un Berlīne.

"FlixBus" sāks savu darbību, piedāvājot piecus maršrutus – Rīga-Bauska-Paņeveži-Viļņa-Druskininki-Sejni-Augustova-Belostoka-Varšava, Kauņa-Marijampole-Augustova-Beliastoka-Varšava, Rīga-Jelgava-Šauļi-Kauņa-Suvalki-Lomža-Varšava, Tallina-Pērnava-Rīga-Rīgas lidosta-Jelgava-Šauļi-Kauņa-Suvalki-Augustova-Lomža-Varšava un Viļņa-Kauņa-Belostoka-Varšava-Pozņana-Berlīne.

Sākotnēji piedāvājumā ietilps 18 galamērķi. "FlixBus" savienojumu sistēma paredz, ka pasažieriem no Baltijas valstīm būs ērta piekļuve vairāk nekā 100 galamērķiem no Varšavas uz citām pilsētām Polijā, kā arī Rietumeiropā un Dienvideiropā.

"Man ir milzīgs prieks, ka pēc mēnešiem ilgiem sagatavošanās darbiem un aizkavēšanās pandēmijas dēļ mēs beidzot varam īstenot savus plānus Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Mēs jo īpaši priecājamies, ka esam daļa no tā sauktā "Baltijas burbuļa", kas bija pirmā teritorija Eiropā, kurā atsākās brīva ceļošana. Par to jāpateicas Baltijas valstu iedzīvotāju atbildīgajai rīcībai, un mēs atklājam jaunos maršrutus, paturot to prātā, lai rūpētos par mūsu pasažieru drošību," trešdien pauda "FlixBus" rīkotājdirektors Polijā, Ukrainā un Baltijas valstīs Mihals Lemans (Michał Leman).

"FlixBus" ir ieviesis dažādus piesardzības pasākumus un papildinājis pasažieru pārvadāšanas noteikumus, lai nodrošinātu vislabākās higiēnas prakses ievērošanu. Pasažieriem reģistrācijas un brauciena laikā ir jālieto mutes un deguna aizsegs, tiek nodrošināta bezkontakta biļešu un dokumentu pārbaude, pasažieriem, iekāpjot autobusā, obligāti jādezinficē rokas. Iekāpšana autobusā notiek tikai pa autobusa aizmugurējām durvīm, pasažieriem jāievēro divu metru distance iekāpšanas laikā.

Pēc katra brauciena tiek veikta autobusa dezinfekcija. "FlixBus" aicina visus pasažierus rūpīgi sekot līdzi savam veselības stāvoklim un ceļojumos doties tikai veseliem.

Baltijas valstīs "FlixBus" galvenais vietējais sadarbības partneris ir Lietuvas autobusu operators "Ollex", kas nodrošinās pārvadājumus jaunajos maršrutos. Sešu darbības gadu laikā "FlixBus" ir izveidojis sadarbību ar vairāk nekā 300 autobusu pārvadājumu partneriem visā Eiropā.

Kopš 2013. gada uzņēmuma zaļie autobusi visā Eiropā ir pārvadājuši jau vairāk nekā 100 miljonus pasažieru un radījuši simtiem jaunu darba vietu. FlixBus pašlaik apkalpo 2500 galamērķus 29 Eiropas, Āzijas un Ziemeļamerikas valstīs.