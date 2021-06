Vācu starptautiskais pasažieru pārvadātājs "FlixBus" no jūnija piedāvā tālsatiksmes autobusu pārvadājumus arī Baltijā. Šis ir jau otrais zaļo autobusu mēģinājums ienākt mūsu tirgū. Pērn to pārtrauca Covid-19. Tie, kas kādreiz izmantojuši "FlixBus" autobusus, piemēram, Rietumeiropā, zinās stāstīt, ka pakalpojums ir krietni lētāks nekā konkurentiem, arī maršrutu tīkls ir iespaidīgs, bet nereti daudzo savienojumu dēļ nākas saskarties ar autobusa kavējumiem, tomēr pakalpojums vienmēr tiek sniegts un galamērķī pasažieri nogādāti. Par to, kādi ir "FlixBus" plāni Baltijā, kā tiek veidoti jauni maršruti un kā meklēti partneri Latvijā, "Delfi Bizness" sarunājās ar Mihalu Lemanu, uzņēmuma izpilddirektoru Baltijā, Polijā un Ukrainā.

Līdz šī gada beigām uzņēmums paredzējis atklāt 16 maršrutus starp13 pilsētām Baltijas valstīs, savienojot 24 galamērķus piecās Eiropas valstīs. Atšķirībā no pagājušā gada zaļie autobusi piestās arī Rīgas lidostā, tāpat pieturvietas būs Rīgas autoostā, Jelgavā un Bauskā, bet 2022. gadā paredzēts paplašināt pieturvietu un galamērķu tīklu. Lētākās "FlixBus" biļetes var nopirkt par 4,99 eiro. Arī citi vietējie spēlētāji Baltijā prognozē starpvalstu autobusu biļešu samazināšanos, pieaugot konkurencei.

"FlixBus" sola, ka sadarbosies ar vietējiem transporta uzņēmumiem. Baltijas valstīs tā galvenais vietējais sadarbības partneris jau ir Lietuvas autobusu operators "Ollex", kas nodrošina pārvadājumus jaunajos maršrutos. Kopumā "FlixBus" ir izveidojis sadarbību ar vairāk nekā 300 autobusu pārvadājumu partneriem visā Eiropā.