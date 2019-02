Flotē kopš 2003. gada: 'airBaltic' šogad pārtrauks 'Boeing 737' izmantošanu

Latvijas lidsabiedrība "airBaltic" paziņojusi, ka pārtrauks savā flotē esošo Boeing 737 lidmašīnu izmantošanu 2019. gada rudenī jeb gadu agrāk nekā tika sākotnēji plānots, portālu "Delfi" informēja kompānijas pārstāvji.

Lidsabiedrības mērķis ir vienkāršot floti un izmantot papildu efektivitāti, ko, kā skaidro uzņēmumā, sniedz "Airbus A220-300" lidmašīnas, kas jau gada nogalē būs vienīgie reaktīvie lidaparāti "airBaltic" flotē.

"airBaltic" izpilddirektors Martins Gauss norāda: "Airbus A220-300 ir mūsu nākotnes lidmašīnas. Pārtraucot "Boeing 737" izmantošanu, "airBaltic" būs jaunākā reaktīvo lidmašīnu flote Eiropā. Airbus A220-300 ieviešana bijusi ļoti veiksmīga un sniegusi papildu efektivitāti, kuru augstas konkurences apstākļos meklē ikviena lidsabiedrība. Pateicoties labai lidmašīnu veiktspējai, mēs esam pieņēmuši lēmumu līdz 2022. gadam ieviest viena tipa floti ar līdz pat 80 (50 lidmašīnas pasūtītas un saglabāta iespēja pasūtīt vēl 30) "Airbus A220-300" lidmašīnām."

Līdz šim "airBaltic" saņēmusi 14 "Airbus A220-300" lidmašīnas, bet astoņas lidmašīnas flotei pievienosies šogad. Airbus A220-300 darbības rādītāji pārsnieguši lidsabiedrības cerības, spējot uzrādīt labāku vispārējo veiktspēju, degvielas ekonomiju un ērtības gan pasažieriem, gan darbiniekiem. 2018. gada nogalē "airBaltic" pārtrauca trīs "Boeing 737-500" lidmašīnu izmantošanu. Šobrīd lidsabiedrība joprojām izmanto sešas "Boeing 737-300" un divas "Boeing 737-500" lidmašīnas.

"airBaltic" lidojumus ar 1991. gadā ražoto lidmašīnu "Boeing 737-500", kurā ir 120 sēdvietu, uzsāka 2003. gadā.

"airBaltic" nodrošina lidojumus uz vairāk nekā 70 galamērķiem no Rīgas, Tallinas un Viļņas, piedāvājot ērtus savienojumus no Rīgas uz plašo galamērķu klāstu lidsabiedrības maršrutu tīklā Eiropā, Skandināvijā, NVS un Tuvajos Austrumos. 2019. gada vasaras sezonā "airBaltic" uzsāks lidojumus no Rīgas uz Dublinu, Štutgarti un Ļvovu, kā arī Kosu un Menorku.