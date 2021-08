‘Food Union’ grupa Latvijā apgrozījumu audzējusi par 11%

Piena produktu un saldējuma ražošanas līderis Latvijā "Food Union" grupa 2020. finanšu gadu Latvijā noslēgusi ar grupas konsolidētā apgrozījuma pieaugumu par 11%, tam sasniedzot 109,7 miljonus eiro.

Pērn "Food Union" grupas uzņēmumi Latvijā turpināja koncentrēties uz savas galvenās uzņēmējdarbības jomas attīstību – ražot spēcīgu vietējo zīmolu saldējumu un piena produktus ar augstu pievienoto vērtību. Tāpat arī ieviest jauninājumus visā vērtību ķēdē, izmantojot padziļinātas tirgus zināšanas, pieejamos biznesa analīzes rīkus un globālās tendences.

Kompānija akcentē, ka 2020. un 2019. gadu apgrozījumu dati nav savstarpēji salīdzināmi – 2019. gada datos tika prezentēts "Food Union" summārais apgrozījums Latvijā 114,3 miljonu eiro apmērā, jo SIA "Rīgas Piensaimnieks" vēl nebija iekļauts AS "Rīgas piena kombināts". Savukārt 2020. gada datos ir konsolidētais apgrozījums, jo kopš aizvadītā gada februāra SIA "Rīgas piensaimnieks" ir juridiski pievienots AS "Rīgas piena kombināts".

Pabeidz izcilības centra izveidi

"Pērn tika īstenota ļoti nepieciešama restrukturizācija, pārejot uz divu ražotņu modeli – produktu izstrādi un galveno kategoriju ražošanu AS "Rīgas piena kombināts", savukārt nišas un specializēto produktu ražošanu – AS "Valmieras piens". Pienesumu sniedza arī operatīva pielāgošanās jaunajiem tirdzniecības apstākļiem, efektivizējot darbību, optimizējot izmaksas, un vienlaikus radot jaunus inovatīvus produktus un diversificējot pārdošanas kanālus. Pērn aprīlī atvērām Pienaveikals.lv, kas piegādā uzņēmuma svaigākos un pieprasītākos piena produktus un saldējumu, kā arī gaļu, olas, maizi un citus produktus no Latvijas iecienītākajiem ražotājiem," skaidro "Food Union" ģenerāldirektore Latvijā Irēna Holodnaja.

2020. gada beigās īstenots viens no pēdējo gadu vērienīgākajiem Latvijas investīciju projektiem pārtikas rūpniecībā – pabeigta "Food Union" Svaigo piena produktu izcilības centra izveide. Vairāku gadu laikā projektā ieguldīti ap 15 miljoni eiro, kā rezultātā uzbūvēts jauns biezpiena sieriņu ražošanas cehs, iegādātas vairākas jaunas ražošanas iekārtas un visa ražošana Rīgā koncentrēta tikai AS "Rīgas piena kombināts" telpās. Projekts tika īstenots ar mērķi paplašināt grupas jauno un inovatīvo piena produktu klāstu vietējam un ārzemju tirgiem.

"Rīgā atrodas "Food Union" grupas galvenā mītne, kurā kopš 2019. gada tiek izstrādāti un ražoti saldējumi grupas uzņēmumu vajadzībām, bet tagad arvien vairāk arī piena produkti līdz ar Svaigo piena produktu izcilības centra darbību. Mūsu mērķis ir nostiprināt savu kompetenci tādu augstas pievienotās vērtības piena produktu kā biezpiena sieriņu, desertu un jogurtu izstrādē un ražošanā, lai sniegtu iespēju tos baudīt ne tikai Latvijas, bet arvien vairāk arī Lietuvas, Igaunijas un tālāku Food Union eksporta valstu pircējiem," papildina "Food Union" grupas vadītājs Eiropā Normunds Staņēvičs.

Akcentē inovācijas

2020. gadā piena produktu kategorijā zīmolam "Kārums" tika radīti 8 inovatīvi produkti biezpiena un jogurta sieriņu, desertu un krēmu kategorijās, kā arī notika "Kārums" vizuālās identitātes un iepakojuma dizaina maiņa. Rezultātā, pēc Baltijas zīmolu topa datiem, pērn "Kārums" saglabāja savu iecienītākā pārtikas zīmola statusu Latvijā un piedzīvoju strauju izaugsmi Baltijas līmenī.

Saldējuma kategorijā 2020. gadā "Food Union" radīja 14 jaunumus zīmoliem "Pols", "Ekselence", "Kārums", "Om" un "Karlsons" gan vasaras, gan ziemas sezonām. Īpaši labus pārdošanas rezultātus sasniedza "Pols" inovatīvie produkti – cukurvates saldējums lielajā vafeļu konusā, krējuma saldējums kvadrāta formā un krējuma saldējums starp cepumiem. Papildus tam "Pols" krējuma saldējums starp cepumiem ieguva arī divas "NielsenIQ" balvas – kā gada jaunais produkts saldējuma kategorijā un trešais labākais jaunais Latvijas pārtikas produkts.

"Arī turpmāk turpināsim radīt jaunus inovatīvus produktu, īstenot mērķtiecīgu ražošanas bāzes attīstību un saistītās infrastruktūras atjaunošanu, tostarp savas loģistikas un e-komercijas attīstīšanu. Vienlaikus turpināsim darbu pie Saldējuma kompetences centra un Svaigo piena produktu izcilības centra attīstības visas grupas vajadzībām. Tas ļaus mums pilnveidoties savā galvenajā uzņēmējdarbības attīstības stratēģijā – padarīt ražošanas procesus efektīvākus, vienkāršot un uzlabot loģistiku, īstermiņā un ilgtermiņā samazināt izmaksas un vēl vairāk orientēties uz produktu inovācijām," noslēdz Irēna Holodnaja.

"Food Union" grupa apvieno trīs lielākos piena pārstrādes un saldējuma ražošanas uzņēmumus Latvijā – AS "Rīgas piena kombināts", AS "Valmieras piens" un SIA "Rīgas Piensaimnieks", lielāko saldējuma ražotāju Igaunijā "Premia" un "Premia" Lietuvā, lielāko saldējuma ražotāju Dānijā "Premier Is"", saldējuma ražotāju Norvēģijā "Isbjørn Is" un saldējuma piegādes servisa uzņēmumu "Den Norske Isbilen", saldējuma ražotāju Rumānijā "Alpin57Lux", saldējuma ražotāju Baltkrievijā "Ingman Ice Cream" un Krievijā "Hladokombinat No.1". 2018. gadā "Food Union" atvēra divas piena produktu un bērnu pārtikas ražotnes Ķīnā. 2019. gadā "Food Union" grupa Eiropā sasniedza 277 miljonu eiro lielu apgrozījumu. "Food Union" grupā nodarbināti vairāk nekā 3100 cilvēku.