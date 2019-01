'Food Union" grupas uzņēmumu Latvijā kopējais apgrozījums pērn saglabājies iepriekšējā gada līmenī

Piena pārstrādes koncerna "Food Union", kas Latvijā apvieno uzņēmumus "Rīgas piena kombināts", "Valmieras piens" un "Rīgas piensaimnieks", apgrozījums 2018.gadā, pēc provizoriskiem datiem, saglabājies iepriekšējā gada līmenī, intervijā aģentūrai LETA sacīja "Food Union" finanšu direktors Eiropā un "Rīgas piena kombināta" valdes priekšsēdētājs Normunds Staņēvičs.

Viņš teica, ka "Food Union" grupas uzņēmumu Latvijā EBITDA, kas ir peļņa pirms procentiem, nodokļiem un amortizācijas, 2018. gadā varētu būt pieaugusi par 37%, savukārt bruto peļņa varētu būt sasniegusi 34,3 miljonus eiro, kas ir 16% pieaugums salīdzinājumā ar gadu iepriekš.

Pēc Staņēviča sacītā, iepriekš minētie rezultāti ir labāki, nekā plānots, un saistīti ne tikai ar laika apstākļu ziņā labo vasaru, kas "Food Union" kā saldējuma ražošanas līderim Latvijā ir būtiski, bet arī smaga komandas darba rezultātu.

Staņēvičs pastāstīja, ka "Food Union" galvenokārt realizē produkciju vietējā tirgū, taču grupai joprojām ir būtiski arī eksporta tirgi. Piemēram, ilgtermiņā izveidojusies sadarbība ar Izraēlu, kurp tiek eksportēti augstas pievienotās vērtības produkti. Otrs ļoti liels tirgus ir Azerbaidžāna, kur "Food Union" realizē krējumu. Pēdējos divos gados ļoti strauji ir audzis arī realizācijas apmērs Ukrainas tirgū. Tāpat koncernam labi sokas Lielbritānijā un citos tirgos, kuri ir augsts aizbraukušo latviešu īpatsvars. Norit darbs arī pie eksporta uz Vidējiem Austrumiem un citiem tirgiem.

Pēc viņa sacītā, labi rezultāti uzrādīti arī Norvēģijā, kur, pateicoties zīmola "Ekselence" panākumiem, eksports audzis vairāk nekā piecas reizes. "Mūsu Rīgas pilotlaboratorija ir aizņemta praktiski visu gadu, jo no visām valstīm, kurās atrodas mūsu uzņēmumi, speciālisti brauc uz šejieni kopā strādāt pie jaunajām garšām," sacīja Staņēvičs, norādot, ka iedzīvotājiem Skandināvijā ļoti patīk lakricas garša, līdz ar to šajās valstīs "Food Union" plāno piedāvāt lakricas saldējumu.

Viņš piebilda, ka pērn grupa apstiprināja investīcijas Latvijā vairāk nekā miljona eiro apmērā saldējuma batoniņu līnijas uzstādīšanai, kas apkalpos Norvēģiju, Rumāniju, Dāniju. Lielas investīcijas ir paredzētas arī Eiropas zināšanu centrā.

Komentējot "Food Union" nākotnes plānus attiecībā uz eksportu, Staņēvičs apstiprināja, ka eksporta īpatsvaru, kas patlaban ir 15% no kopējā apgrozījuma, plānots palielināt. "Ir izstrādāts plāns attiecībā uz Izraēlu, kur kopā ar partneri arī izstrādājam zīmolus. Pieļauju, ka arī Azerbaidžānā vajadzētu stabilizēties ekonomiskajai situācijai. Darbam Vidējos Austrumos arī noteiktā laika periodā vajadzētu nest augļus," sprieda "Food Union" finanšu direktors Eiropā.

Jau ziņots, ka Latvijā "Food Union" apgrozījums 2017.gadā bija 115,9 miljoni eiro, kas ir iepriekšējā gada līmenī. Tostarp "Rīgas piena kombināta" un tās meitasuzņēmuma "Valmieras piens" apgrozījums bija 82,4 miljoni eiro, bet "Rīgas piensaimnieka" apgrozījums bija 33,5 miljoni eiro.

"Food Union" ietilpst "Rīgas piensaimnieks", kā arī "Rīgas piena kombināts", "Valmieras piens", saldējuma ražotājs "Premia" Igaunijā, uzņēmumi "Premier Is" un "Hjem Is" Dānijā, "Isbjrn Is" Norvēģijā, "Alpin57Lux" Rumānijā, "Ingman Ice Cream" Baltkrievijā. Koncerna lielākais akcionārs ir Krievijas uzņēmējs Andrejs Beshmeļņickis.