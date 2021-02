'Food Union' iegulda 90 tūkstošus eiro zīmola 'Valmiera' attīstībā

Ieguldot ap 90 tūkstošiem eiro, pārtikas produktu ražotājs "Food Union" attīsta zīmola "Valmiera" līniju.

Izveidotas divas jaunas piena produktu apakškategorijas – "Valmieras" jogurta kokteiļi "Shake Me Up" un "Valmieras" bifido jogurti ar biezpienu un dažādām piedevām.

Sākotnēji šie produkti būs pieejami tikai Latvijas tirgū.

"Šie produkti radīti, sapludinot robežas starp radniecīgām piena ēdienu un dzērienu kategorijām," komentē "Food Union" pārstāve Juliāna Juškeviča.

Uzņēmuma piena produktu zīmolu vadītāja Ilona Jaroša papildina: "Jogurta kokteiļi un bifido jogurti ar biezpienu ir receptes, kurās apvienots Latvijas zemnieku piens, "Valmieras piens" skābpiena produktu ražošanas tradīcijas un inovatīvas ražošanas tehnoloģijas".

Visi astoņi "Valmieras" jaunie produkti tiek fasēti iepakojumos, kas nodrošina pilnīgu produktu aizsardzību no ārējās vides ietekmes. Jogurta kokteiļi tiek pildīti pilnībā pārstrādājamās, videi draudzīgās 220 g PET pudelēs un bifido jogurts ar biezpienu tiek servēts pārstrādājamos 150 g polipropilēna trauciņos.

"Food Union" grupa apvieno trīs piena pārstrādes un saldējuma ražošanas uzņēmumus Latvijā – "Rīgas piena kombināts", "Valmieras piens" un "Rīgas Piensaimnieks" (pievienots "Rīgas Piena kombināts" 2020. gada februārī), saldējuma ražotāju Igaunijā "Premia" un "Premia" Lietuvā, saldējuma ražotāju Dānijā "Premier Is" un saldējuma piegādes servisa uzņēmumu "Hjem Is", saldējuma ražotāju Norvēģijā "Isbjørn Is" un saldējuma piegādes servisa uzņēmumu "Den Norske Isbilen", saldējuma ražotāju Rumānijā "Alpin57Lux", saldējuma ražotāju Baltkrievijā "Ingman Ice Cream" un Krievijā "Hladokombinat No.1". 2018. gadā "Food Union" atvēra divas piena produktu un bērnu pārtikas ražotnes Ķīnā.