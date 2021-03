'Food Union' iegūst 'Kārums' ekskluzīvās tiesības uz oranžo krāsu

Piena pārstrādes uzņēmums "Food Union", vakar, 10.martā, ar Rīgas Apgabaltiesas spriedumu ir nosargājis savas tiesības uz zīmola "Kārums" biezpiena sieriņu iepakojuma oranžo krāsu, kas piešķir izņēmuma tiesības lietot šo krāsu biezpiena sieriņu iepakojumos, informē uzņēmumā.

Strīdā par AS "Rīgas piena kombinātam" ("Food Union" grupa) piederošo krāsas preču zīmes reģistrāciju tiesa atzinusi, ka zīmola "Kārums" biezpiena sieriņus atpazīst ne tikai pēc nosaukuma, bet arī pēc krāsas, pēc kuras identificē ražotāju. Šī esot pirmā tiesā veiksmīgi aizstāvētā krāsas kā preču zīmes reģistrācija Latvijā un viena no retajām pasaulē, norāda "Food Union".

"Tiesa spriedums būtībā apstiprina, ka sieriņš = Kārums = oranžā krāsa. Oranžā krāsa ir bijusi klātesoša uz "Kārums" sieriņiem kopš tā pirmsākumiem un gadu desmitu laikā nostiprinājusies kā nozīmīga daļa no "Kāruma" identitātes līdztekus atpazīstamajam nosaukumam un nemainīgajai sieriņu garšai. Šis neapšaubāmi ir vēsturisks brīdis Latvijas jurisprudencē un zīmolvedībā, bet jo īpaši nozīmīgs mūsu komandai," komentē "Food Union" vadītāja Latvijā Irēna Holodnaja.

Tiesa spriedumā konstatējusi, ka oranžās krāsas preču zīme ir ilgstoši un intensīvi lietota Latvijas tirgū saistībā ar "Kārums" produkciju un ir ieguvusi augstu atpazīstamību patērētāju un zīmolu speciālistu vidū. Tiesa ņēmusi vērā gan iesniegtos patērētāju aptaujas rezultātus, gan informāciju par "Kārums" produkcijas pārdošanas apjomiem un reklāmas un mārketinga aktivitātēm.

AS "Rīgas piena kombināts" zīmola "Kārums" produktu oranžās krāsas toni pieteica reģistrācijai kā preču zīmi Latvijā 2017.gadā. Pret šo reģistrāciju iebilda un cēla prasību tiesā AS "Tukuma Piens" un AS "Preiļu Siers". Pirmās instances tiesa prasību apmierināja un atzina preču zīmes reģistrāciju par spēkā neesošu. Savukārt apelācijas instances tiesa lēmusi pretēji un atzinusi, ka preču zīme tās lietošanas rezultātā ieguvusi atšķirtspēju Latvijas patērētāju uztverē attiecībā uz tieši zīmola "Kārums" biezpiena sieriņiem.

Holodnaja norāda, ka vēsturiski savas krāsu preču zīmes ir "izcīnījuši" tādi patērētājiem zināmi pārtikas produkti kā "Milka" šokolāde (lillā/ violeta krāsa), "Veuve Clicquot" šampanietis (oranža krāsa), "Cadbury" šokolāde (tumši violeta krāsa).

Foto: "Food Union"/Publicitātes foto

Tiesā "Kārums" zīmolu pārstāvēja "Vilgerts" advokātu birojs.

"Kārums" biezpiena sieriņu Latvijā sāka ražot 20. gadsimta 40. gadu beigās. 1993. gadā šis produkts ieguva jaunu identitāti – nosaukumu "Kārums".

"Food Union" grupa apvieno trīs piena pārstrādes un saldējuma ražošanas uzņēmumus Latvijā – "Rīgas piena kombināts", "Valmieras piens" un "Rīgas Piensaimnieks" (pievienots "Rīgas Piena kombināts" 2020. gada februārī), saldējuma ražotāju Igaunijā "Premia" un "Premia" Lietuvā, saldējuma ražotāju Dānijā "Premier Is" un saldējuma piegādes servisa uzņēmumu "Hjem Is", saldējuma ražotāju Norvēģijā "Isbjørn Is" un saldējuma piegādes servisa uzņēmumu "Den Norske Isbilen", saldējuma ražotāju Rumānijā "Alpin57Lux", saldējuma ražotāju Baltkrievijā "Ingman Ice Cream" un Krievijā "Hladokombinat No.1". 2018. gadā "Food Union" atvēra divas piena produktu un bērnu pārtikas ražotnes Ķīnā.