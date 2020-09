'Food Union' Latvijā jauna vadītāja

No šī gada 1. septembra "Food Union" grupas uzņēmumiem Latvijā – AS "Rīgas piena kombināts", AS "Valmieras piens" un AS "Premia FFL" – ir jauna ģenerāldirektore Irēna Holodnaja, līdzšinējā "Food Union" Latvijā komercdirektore, informē uzņēmums.

Līdzšinējais "Food Union" vadītājs Latvijā Vitālijs Ivanovs turpinās darbu "Food Union" Eiropas divīzijā kā atbildīgais par iepirkumiem.

Holodnajai ir vairāk nekā 25 gadu pieredze pārdošanas jomā Latvijā. Iepriekš Holodnaja bijusi tirdzniecības tīkla SIA "Nelda" un viesnīcas "Baltic Beach Hotel" komercdirektore, AS "Latvijas maiznieks" tirdzniecības direktore un pēcāk SIA "Antaris" ģenerāldirektore, kā arī konsultējusi uzņēmumus ar pārdošanas veicināšanu saistītiem jautājumiem. Darbu "Food Union" Holodnaja sāka 2014. gadā pārdošanas daļā. Kopš 2017. gada ir pildījusi komercdirektores pienākumus, savukārt kopš 2019. gada papildus komercdirektores pienākumiem uzņēmās arī pārraudzību pār loģistiku.

Holodnaja teic, ka starp viņas pirmajiem darbiem būs Svaigo piena produktu izcilības centra projekta noslēgšana, kā arī ražošanas procesu tālāka efektivizācija un automatizācija, eksporta potenciāla stiprināšana un investīcijas komandas izaugsmē.

"Food Union" Latvijā apvieno AS "Rīgas piena kombināts", AS "Valmieras piens" un AS "Premia FFL". 2020. gada sākumā grupai piederošais SIA "Rīgas piensaimnieks" tika juridiski pievienots AS "Rīgas piena kombināts". Pērn "Food Union" grupas uzņēmumi Latvijā strādājuši ar summāro apgrozījumu 114,3 miljonu eiro apmērā. Tas ir par 6% mazāk, nekā 2018. gada summārais apgrozījums. Savukārt investīcijas 2019. gadā sasniedz 7,9 miljonu eiro apmēru, kas ir par 50% vairāk nekā 2018. gadā.