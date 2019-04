'Food Union' ražošanas modernizēšanā investē 80 tūkstošus eiro

Piena pārstrādes uzņēmums "Food Union" ražošanas tehnoloģijas modernizēšanā investējis 80 tūkstošus eiro un attīstījis raudzēta piena produktu kategoriju, paplašinot zīmola "Lakto" klāstu ar jaunu produkta veidu, portālam "Delfi" pastāstīja uzņēmuma sabiedrisko attiecību konsultante Ērika Kirsone-Kriviņa.

Jaunajā kategorijā "Lakto Graudi" pieejami četru dažādu garšu un divu tilpumu produkti, informē uzņēmumā. "Ņemot vērā, ka pasaules un arī pašmāju tendences rada arvien pieaugošu patērētāju vēlmi pēc veselīgas un lietošanai pa ceļam ērtas uzkodas, izstrādājām ne tikai unikālu, bet arī ļoti garšīgu un funkcionālu raudzētu piena produktu. Tā sastāvā esošās šķiedrvielas kombinācijā ar vērtīgajām baktērijām ne tikai remdēs izsalkumu un sniegs enerģiju, bet arī veicinās normālu organisma darbību un uzlabos pašsajūtu," paudusi "Food Union" piena produktu zīmolu vadītāja Ilona Jaroša.

Kā informē uzņēmums, "Lakto" ir Latvijas zinātnieku radīts produkts, kas tiek ražots no Latvijas piena, pievienojot imunitātei un gremošanas sistēmai noderīgās acidofilās un bifidobaktērijas. Jaunie raudzētā piena produkti "Lakto Graudi" ar šķiedrvielām jau ir nopērkami tirdzniecības vietās.

Kopumā raudzētā piena produktu zīmola "Lakto" klāstā ir 22 produkti.

''Food Union'' ir lielākais piena pārstrādes uzņēmums Latvijā. ''Food Union'' grupa apvieno trīs lielākos piena pārstrādes un saldējuma ražošanas uzņēmumus Latvijā – "Rīgas piena kombināts", "Valmieras piens" un "Rīgas piensaimnieks", saldējuma ražotāju Igaunijā "Premia", saldējuma ražotāju Dānijā "Premier Is" un saldējuma izplatītāju "Hjem Is", saldējuma ražotāju Norvēģijā "Isbjørn Is", saldējuma ražotāju Rumānijā "Alpin57Lux" un saldējuma ražotāju Baltkrievijā "Ingman Ice Cream".