'Food Union' saldējuma 'Pols' attīstībā ieguldījis 400 tūkstošus eiro

Piena produktu un saldējuma ražotājs "Food Union" šogad saldējuma "Pols" inovācijās ieguldījis aptuveni 400 tūkstošus eiro, no kuriem 120 tūkstoši eiro ir ERAF līdzfinansējums pētniecības projekta "Jaunu saldējumu un raudzētā piena produktu izstrāde" ietvaros, informē uzņēmuma pārstāvji.

Uzņēmums izstrādājis septiņus jaunus saldējuma jaunumus – saldējumu virtuļa un ripas formā, saldējumu šokolādē un kartupeļu čipsos, saldējuma rozā un violetā vafelē un citus.

"Food Union" grupa apvieno trīs lielākos piena pārstrādes un saldējuma ražošanas uzņēmumus Latvijā – "Rīgas piena kombināts", "Valmieras piens" un "Rīgas Piensaimnieks" (pievienots "Rīgas Piena kombināts" 2020. gada februārī), saldējuma ražotāju Igaunijā "Premia" un "Premia" Lietuvā, saldējuma ražotāju Dānijā "Premier Is" un saldējuma piegādes servisa uzņēmumu "Hjem Is", saldējuma ražotāju Norvēģijā "Isbjørn Is" un saldējuma piegādes servisa uzņēmumu "Den Norske Isbilen", saldējuma ražotāju Rumānijā "Alpin57Lux", saldējuma ražotāju Baltkrievijā "Ingman Ice Cream" un Krievijā "Hladokombinat No.1".

2020. gadā "Food Union" grupa Eiropā sasniedza 294 miljonu eiro apgrozījumu. "Food Union" grupā nodarbināti vairāk nekā 3100 cilvēku.