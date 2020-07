'Food Union' uzņēmumi Latvijā pērn apgrozījuši 114,3 miljonus eiro

Piena produktu un saldējuma ražošanas grupas "Food Union" uzņēmumi AS "Rīgas piena kombināts", SIA "Rīgas Piensaimnieks" un AS "Valmieras piens" pērn strādājuši ar summāro apgrozījumu 114,3 miljonu eiro apmērā, portālu "Delfi" informēja "Food Union" vadītājs Eiropā Normunds Staņēvičs.

Tas ir par 6% mazāk, nekā 2018. gada summārais apgrozījums. Savukārt investīcijas 2019.gadā sasniedza 7,9 miljonus eiro, kas ir par 50% vairāk nekā 2018. gadā.

Pērn "Rīgas piena kombināts" izdevās palielināt savu apgrozījumu par 9,5% salīdzinājumā ar 2018. gadu. To sekmēja "Food Union" grupas Latvijā uzsāktie restrukturizācijas pasākumi, kā arī veiksmīga jauno produktu palaišana tirgū. Savukārt "Rīgas Piensaimnieks" apgrozījums pērn samazinājās par 6%, bet "Valmieras piens" samazinājās par 8,5%, kas ir saistīts jau ar pieminēto restrukturizāciju un izmaiņām pārdošanas klientu struktūrā, norādīja Staņēvičs.

""Food Union" grupa Latvijā turpināja koncentrēties uz savas galvenās uzņēmējdarbības jomas attīstīšanu: ražot augstas pievienotās vērtības un augstas kvalitātes produktus piena produktu un saldējuma kategorijās, kā arī attīstīt gatavo produktu un saldēto produktu kategorijas primāri balstoties uz tirgus inovācijām. Vienlaikus līdz ar Svaigo piena produktu izcilības centra attīstību, turpinājās ražošanas procesu centralizācija un modernizācija "Rīgas piena kombināts" un "Valmieras piens" ražotnes turpmāka specializācija, veicot apjomīgas investīcijas, kuras 2019. gada laikā sasniedza 7,9 miljonus eiro. 2019. gada septembrī tika uzsākta AS "Rīgas Piensaimnieks" pievienošana AS "Rīgas piena kombināts", kas noslēdzās 2020. gada februārī," stāsta Staņēvičs.

"Par spīti vēsai un lietainai vasaras sezonai, pērn ieviestie piecpadsmit jaunie saldējumi guva tirgus atzinību, rezultējoties līdzīgos pārdošanas rezultātos kā 2018. gadā un tirgus daļas pieaugumā virknē produktu kategoriju. "Pols" saldējums bubble gum vafeļu konusā saņēma Nielsen atzinību kā labākais jaunais produkts saldējuma kategorijā. Piena produktu virzienā galvenās inovācijas bija zīmola "Lakto" dzeramie jogurti PET pudelēs un "Lakto" dzeramo produktu līnija ar graudiem. Savukārt biezpiena sieriņu kategorijā pienesumu deva zīmola "Kārums" jaunums – biezpiena sieriņi beļģu šokolādē, kuri saņēma Nielsen atzinību kā labākais jaunais produkts piena produktu kategorijā," papildina Staņēvičs.

2019. gadā "Food Union" turpināja ieviest un attīstīt ilgtermiņa sadarbības modeli ar piena piegādātājiem. Tā ir stratēģiski izplānota un datos balstīta sadarbības pieeja, kas piegādātājiem ir pievilcīga, jo ļauj minimizēt izejvielas cenu svārstības, attīstīt ilgtermiņā interesantus sadarbības modeļus, kā arī garantēti saņemt samaksu precīzos termiņos.

"Food Union" ir lielākais piena pārstrādes uzņēmums Latvijā, kā arī vadošais saldējuma ražotājs Baltijas valstīs. "Food Union" grupa apvieno trīs lielākos piena pārstrādes un saldējuma ražošanas uzņēmumus Latvijā – "Rīgas piena kombināts", "Valmieras piens" un "Rīgas Piensaimnieks", lielāko saldējuma ražotāju Igaunijā "Premia" un "Premia" Lietuvā, lielāko saldējuma ražotāju Dānijā "Premier Is" un saldējuma piegādes servisa uzņēmumu "Hjem Is", saldējuma ražotāju Norvēģijā "Isbjørn Is" un saldējuma piegādes servisa uzņēmumu "Den Norske Isbilen", saldējuma ražotāju Rumānijā "Alpin57Lux", saldējuma ražotāju Baltkrievijā "Ingman Ice Cream" un Krievijā "Hladokombinat No.1".

2018. gadā "Food Union" atvēra divas piena produktu un bērnu pārtikas ražotnes Ķīnā. 2019. gadā "Food Union" grupa Eiropā sasniedza 277 miljonu eiro apgrozījumu. "Food Union" grupā nodarbināti vairāk nekā 3100 cilvēku.