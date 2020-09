'Foreverā' jauni Covid-19 gadījumi nav konstatēti

Trešdien, 23. septembrī, no jauna Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) reģistrētie Covid-19 saslimšanas gadījumi nav saistīti ar "Forevers", līdz ar to jauni saslimšanas gadījumi darbinieku vidū nav konstatēti. Tikmēr vairāk nekā 90% no pozitīvi atklātajiem gadījumiem uzņēmumā saslimšana norit faktiski bez simptomiem, informē uzņēmums.

Visiem darbiniekiem, kuri atradās uzņēmuma ražotnē Granīta ielā un teorētiski varēja būt kontaktā ar Covid-19 inficētajiem kolēģiem, testi tika veikti pirmdien. Tikmēr šobrīd testi vēl notiek un tiek turpināti arī tiem darbiniekiem, kuri nebija tiešā kontaktā ar inficētajiem darbiniekiem. Lai atgrieztos darbā pēc karantīnas, ir noteikts, ka darbinieku pienākums būs atnest ārsta zīmi ar negatīvu Covid-19 rezultātu. Tikmēr darbiniekiem vecumā no 60 gadiem "Forevers" ir piedāvājis izņemt uzņēmuma apmaksātu atvaļinājumu. Vai to darīt, ir katra darbinieka individuāls lēmums.

Uzņēmums informē, ka turpina pastiprināt jau līdz šim ieviestos veselības un drošības pasākumus saskaņā ar SPKC un Veselības ministrijas vadlīnijām, uzņēmumā veicot dezinfekciju un ozonēšanu saskaņā ar noteiktu grafiku. Darbiniekiem joprojām ir pieejami gan cimdi un sejas aizsargmaskas, gan arī dezinfekcijas līdzekļi. Visiem darbiniekiem tiek mērīta ķermeņa temperatūra, savukārt pie ražotnes ēkas, pastiprinot kontroli, šodien ir izvietots vēl papildus autonoma ierīce ķermeņa temperatūras mērīšanai.

Uzņēmuma ražotne arī šodien turpina darbu, lai arī ir īslaicīgi ierobežojumi. Ražošanas produktivitāte ir ietekmēta atsevišķiem sortimenta produktiem. Tieši tāpēc šobrīd darba organizācija tiek pārplānota, ražošanas apjomu kāpinot citos segmentos. Šā brīža aplēses liecina, ka pielāgotā režīmā darbs varētu notikt orientējoši 10-14 dienas.

Uzņēmums atgādina, ka pārtikas produkti ir veselībai droši, un ar to starpniecību Covid-19 pārnese nav iespējama. To apstiprina arī Pārtikas un veterinārais dienests.