'Forevers' aicina Rīgas domi sakārtot Granīta ielas infrastruktūru

Vietējā gaļas pārstrādes uzņēmuma "Forevers" pārstāvji ar Rīgas domes Pilsētas attīstības komiteju pārrunājuši Granīta ielas infrastruktūras attīstību atbilstoši tās reālajai noslodzei un ikdienas vajadzībām.

Par spīti tam, ka šī apkaime kļuvusi par teritoriju ar attīstītu uzņēmējdarbību, joprojām Granīta iela un tās pieguļošie ceļi nav pielāgoti gājējiem un velosipēdistiem, kā rezultātā teritorijā strādājošajiem ceļš uz darbu jāmēro, riskējot ar dzīvību, norāda uzņēmumā.

Par Granīta ielas publiskās infrastruktūras katastrofālo stāvokli "Forevers" un citi teritorijā izvietotie uzņēmēji cēluši trauksmi pēc tam, kad šajā teritorijā noticis ceļu satiksmes negadījums ar smagām sekām, dzīvībai bīstamas traumas gūstot vienai darbiniecei ceļā uz darbu.

Tomēr vairāk nekā pēc gada situācija nav mainījusies, un apkaimes darbinieki esot spiesti šķērsot Granīta ielu nepiemērotās vietās, jo gājēju pāreja nav izbūvēta. Tāpat ielā nav apgaismojama, savukārt ceļmalās esošie krūmāji regulāri aizšķērsojot ceļa redzamību, tādējādi pārvietošanās pa Granīta ielu regulāri radot dzīvībai bīstamas situācijas.

"Forevers" valdes loceklis Andrejs Ždans komentē: "Granīta ielai ir visas iespējas būt par uzņēmējdarbībai pievilcīgu teritoriju, tomēr šobrīd šī iespēja tiek palaista garām. Pilsēta nevar gaidīt, ka uzņēmēji ieguldīs investīcijas teritorijās, kurās ir nepiemērota infrastruktūra. Ikviens attīstītājs skatīsies citā virzienā, iespējams, pat citā pilsētā. Turklāt runa nav par jaunu uzņēmēju piesaisti Rīgas pilsētai, bet jau esošo iecerēm augt. Arī "Forevers" plānos ir ražotnes attīstība, tajā ieguldot vairāk nekā 23 miljonus eiro, tomēr pieguļošās infrastruktūras bēdīgais stāvoklis ir viens no bremzējošajiem faktoriem šo projektu īstenot. Es ļoti ceru, ka pilsētas attīstītāji Granīta ielas attīstībā saredzēs perspektīvu, jo tās ir jaunas darbavietas rīdziniekiem un papildus ieņēmumi pilsētas budžetā."

Foto: Publicitātes foto

Raksturojot ar Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas vadītāju Inesi Andersoni un citiem deputātiem panākto tikšanās rezultātu, "Forevers" norāda, ka domnieki solījuši izvērtēt Granīta ielas pielāgošanu gājējiem.

Tikmēr Ždans norāda, ka atbilstoša infrastruktūra ir viens no konkurētspējas faktoriem, ko tiešā veidā atspoguļo iespējas ražotnei piesaistīt darbiniekus: "Atbilstoša ceļu infrastruktūra ir viens no faktoriem, ko izvērtē ikviens darbinieks pirms pieņem lēmumu par darba attiecību uzsākšanu. Diemžēl jāatzīst, ka atsevišķos gadījumos esam bijuši situācijas ķīlnieki un no potenciālā darbinieka esam saņēmuši atteikumu. Ir jāsaprot, ka savulaik šī teritorija attīstījās organiski, bet nu pilsētai ir pienācis brīdis apzināties, ka šī apkaime nav nejaušība, bet gan nopietns uzņēmējdarbības kvartāls. Mums ir svarīgi, lai kļūstam sadzirdēti un pilsētai vajadzīgi. Svarīgi ir, lai darbinieku ceļš uz darbu ir drošs un patīkams, tāpēc turpināsim iestāties par publiskās infrastruktūras sakārtošanu Granīta ielā."