FOTO: 55 miljonus eiro vērtais biznesa centrs 'Novira Plaza' svin spāru svētkus

Biznesa centrs "Novira Plaza" atzīmē spāru svētkus, projekts tiks pabeigts līdz 2023. gada augustam, un projekta kopējās izmaksas pārsniedz 55 miljonus eiro, informē projekta pārstāvji.

"Mūsdienīgu biroja ēku piedāvājums Rīgas centrā ir bijis ļoti ierobežots. Lieliskā atrašanās vieta pašā Rīgas sirdī, netālu no galvenās dzelzceļa stacijas un Vecrīgas, ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc projektā "Novira Plaza" saskatām tik lielu potenciālu," stāsta "Evernord Asset Management" partnere Jolanta Jurga, kura teic, ka līdz šim gandrīz visi centra biroji atrodas rekonstruētās daudzdzīvokļu ēkās, savukārt jaunuzceltie biroji lielākoties atrodas tālāk kā pastaigas attālumā no pilsētas centra.

"Spāru svētki ikvienā objektā ir nozīmīgs cikla noslēgums būvniekiem. Tie ļauj atskatīties uz paveikto un iezīmē ēkas kopējo siluetu. Šobrīd "Novira Plaza" būvobjektā jau pilnībā pabeigti 10 000m3 betonēšanas darbu, izmantojot 24 100 tonnu betona, un 70% apjomā – mūrēšanas darbi. Patlaban tiek ražotas alumīnija stiklotās konstrukcijas un darbus uzsāk jumiķi. Paralēli notiek inženierkomunikāciju montāža stāvos, pagraba stāva siltināšana, kā arī telpu apdare," uzsver SIA "Velve" valdes priekšsēdētāja Vineta Verika.

Pirmajā stāvā būs izvietotas tirdzniecības telpas, savukārt divos pazemes stāvos – autostāvvieta, kurā varēs novietot ap 200 automašīnām.

Ēkas arhitekti ir Dace Putniņa un Andris Kalinka no arhitektu biroja "BB studija", savukārt interjera dizaina izstrādei ir izvēlēts igauņu arhitekts Mēlis Press (Meelis Press). "Novira Plaza" būvniecību kā galvenais būvuzņēmējs veiks SIA "Velve".