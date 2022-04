Foto: Ar biroja piebūvi 'Rimi' noslēdz loģistikas centra paplašināšanās projektu Rīgā

Noslēdzot 2017. gadā uzsākto 82 miljonus vērto paplašināšanās projektu, Rimi Latvia 27. aprīlī atklājis biroja jauno piebūvi Rīgā, A. Deglava ielā 161, informē uzņēmums.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kopumā piecu gadu laikā projekta gaitā pabeigti septiņi atsevišķi posmi jeb būvprojekti, pēc paplašināšanas kopējai centrālās noliktavas un biroja telpu platībai sasniedzot vairāk nekā 90 000 kvadrātmetru. Telpu apjoma pieaugums ir ļāvis kāpināt loģistikas pakalpojumu apjomu un modernizēt darba vidi, padarot Latviju par "Rimi" Baltijas loģistikas ķēdes centru.

"Šis ir viens no vērienīgākajiem projektiem mazumtirdzniecības nozarē pēdējo gadu laikā Latvijā un arī Baltijā. To īstenojot, "Rimi" mērķis bija efektivizēt loģistikas procesus, kā arī nodrošināt plašākas telpas un ērtāku vidi darbiniekiem. Būtiska loma bija CO 2 nospieduma samazināšanai, lai 2030. gadā sasniegtu mērķi par SEG emisiju nulles līmeni. To plānojam panākt ar dažādiem kompleksiem risinājumiem: precīzu pasūtījumu plānošanu, pārdomātāku un kompaktāku transporta pielietojumu, ilgtspējīgu un energoefektīvu būvniecību un iekārtām, piemēram, Baltijā unikālu automatizēto komplektēšanas sistēmu," teic "Rimi Latvia" valdes priekšsēdētājs Valdis Turlais.

Jaunās biroja piebūves dizaina autors ir TEA ("Thomas Eriksson Architects") – Zviedrijas uzņēmums, kas veidoja arī "Rimi" iepriekšējā biroja interjeru, savukārt tehnisko projektēšanu un būvniecību īstenojusi SIA "Newcom". Ēka ir būvēta no ilgtspējīgiem materiāliem: tā būvēta no koka divos stāvos, no betona veidots vien pārsegums un grīda, arī iekštelpu apdarei izmantoti īpaši Latvijā ražoti skaņu slāpējoši kokšķiedras paneļi. Apgaismojumu regulē kustību sensori, ēkā darbojas automātiska ventilācijas regulācija atkarībā no CO 2 intensitātes, automātiska gaisa temperatūras regulācija atkarībā no diennakts laika u.c.

Jaunās biroja piebūves platība ir 1300 kvadrātmetru. Šobrīd birojs, ko par savu darba vietu sauc vairāk nekā 450 darbinieku, aizņem 9000 kvadrātmetru. Divos stāvos jaunajā piebūvē izvietotas piecas sapulču zāles un deviņas mazākas sapulču telpas, mācību zāle, bērnistaba, vairākas darba vietas un klusā telpa, paraugu uzglabāšanas telpa un testu virtuve.

2017. gadā uzsāktajā Rimi loģistikas centra paplašināšanas projektā ietilpa vairāki posmi, no kuriem nozīmīgākais bija noliktavas paplašināšana, kas tika noslēgta 2020. gadā. Kopējās projekta investīcijas sasniedza 82 miljonus eiro, 2021. gadā 5 miljonu investīcijas papildus novirzot centralizētās virtuves izveidei un 4,4 miljonus eiro – Baltijā unikālai automatizētās komplektēšanas sistēmai.