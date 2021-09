Foto: Ar sākumcenu 1,1 miljons eiro pārdod MAS 'PNB Banka' piederošu dzīvokli Rīgas klusajā centrā

Cenu aptaujā plānots pārdot maksātnespējīgajai AS "PNB Banka" piederošu nekustamo īpašumu Rīgā, Elizabetes iela 17 – 8, informē bankas maksātnespējas administrators Vigo Krastiņš.

Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa 313,5 m2 platībā, kopīpašuma domājamajām daļām no būves un kopīpašuma domājamajām daļām no zemes.

Īpašums atrodas kvartālā, ko norobežo Elizabetes, Rūpniecības un Pulkveža Brieža ielas.

Ēka celta eklektisma stilā 1898. gadā pēc vācu arhitekta Heinriha Kārļa Šēla projekta, un katrā stāvā ir 2 dzīvokļi.

Kopumā dzīvoklī ir septiņas istabas: 2 viesistabas, 3 guļamistabas, divas sanitārās telpas, divi kabineti, virtuve un palīgtelpas, kā arī 3 vēsturiski kamīni.

Dzīvoklis pilnībā atjaunots 2017. - 2018. gadā, kopējie ieguldījumi veido aptuveni 430 000 eiro.

Nekustamā īpašuma novērtējums un cenu aptaujas sākumcena ir 1 100 000 eiro.