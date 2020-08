Foto: Atjaunota 'Roche' vēsturiskā ēka Rīgā, ieguldot piecus miljonus eiro

Veselības aprūpes kompānija "Roche Latvija" pabeigusi vēsturiskās ēkas Rīgā, Miera ielā 25, atjaunošanu. Tajā atrodas uzņēmuma birojs un "Roche" Inovāciju laboratorija. Ieguldīti aptuveni pieci miljoni eiro, informē uzņēmums.

Divstāvu būve Rīgā, Miera ielā 25, ko "Roche Latvija" 2016. gadā no valsts atpirka, 1932.-1933. gadā tika būvēta "Roche" ražotnes un biroja vajadzībām. Šī ēka bija viena no pirmajām funkcionālisma stilā veidotajām celtnēm Rīgā, kas redzams gan būvapjoma horizontālā dalījumā ar būvkeramikas plātnēm, gan iekštelpu elementos, piemēram, plaša aptvēruma vijīgajās kāpnēs un konstruktīvajā telpu izkārtojumā. Ēku projektējis latviešu arhitekts Aleksandrs Klinklāvs, kurš bija viens no pirmajiem veselības aprūpes ēku arhitektiem Latvijā.

"Roche" ēkas atjaunošana 2018. gadā tika uzticēta arhitektu birojam "Didrihsons arhitekti" ar sadarbības partneriem. Atjaunošanas process bija liels izaicinājums visai arhitektu un būvnieku komandai. Viens vēsturiskās mājas stūris bija par gandrīz 60 centimetriem zemāks nekā otrs, un ēku vajadzēja izlīdzināt. Piesaistot Itālijas celtniecības kompāniju "Novatek", tika veikta ēkas līmeņošana par 59 centimetriem bez plaisām un zudumiem. Ēkas pamatnē tika ieurbti vairāk nekā 330 pāļi, uz kuriem ēka tika balstīta un tad iztaisnota. Ēkas jaunajās telpās un pieguļošajā teritorijā ir izvietoti Latvijas laikmetīgās mākslas darbi.

Šī ēka savulaik kļuva par arhitektonisko paraugu citām "Roche" biroju ēkām Eiropā. Atjaunotajā vēsturiskajā namā "Roche Latvija" ir izvietojis uzņēmuma biroju, kurā apvienojušies "Roche Latvija" un pērn Latvijas tirgū darbību uzsākušais "Roche Diagnostics", kopumā nodrošinot darba vietas vairāk nekā 50 cilvēkiem. Tāpat atjaunotajā ēkā atradīsies arī šogad nodibinātais "Roche" Inovāciju inkubators, kura mērķis ir veicināt un atbalstīt jaunu un inovatīvu ideju izstrādi, kā arī pētniecību noteiktās veselības aprūpes jomās un produktu vai pakalpojumu radīšanu.

Svinīgajā ēkas atklāšanā piedalījās "Roche" izpilddirektors Dr. Severīns Švāns (Severin Schwan), "Roche" viceprezidents un uzņēmuma dibinātāju ģimenes pārstāvis Andrē Hofmans (André Hoffmann), kā arī "Roche" korporatīvās izpildkomitejas sekretārs Pērs Ulofs Atingers (Per-Olof Attinger). Līdzīgas nozīmes vizīte Latvijā ir bijusi pirms 90 gadiem, kad Rīgā viesojās "Roche" kompānijas izpildvadītājs E. K. Barels. Tāpat "Roche" vadība bija vizītē pie Latvijas Valsts prezidenta Egila Levita, kā arī Latvijas zinātnieki, ieskaitot Latvijas Organiskās sintēzes institūta un Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra pētniekus, ir tikušies ar "Roche" zinātniekiem, lai rastu iespējas sadarbībai. "Roche Latvija" vadītājs Dr. Rauls Vēliņš teic, ka uzņēmuma attīstības dzinējspēks vienmēr ir bijis inovācijas, kas tiek radītas ar mērķi palīdzēt pacientiem visā pasaulē.