Foto: Atvērts septītais 'Drogas' jaunā koncepta veikals

Turpinot attīstību AS "Drogas" pēc rekonstrukcijas vērusi jau septīto, šajā gadā pirmo, jaunā koncepta veikalu "Drogas" – Krišjāņa Barona iela 63, Rīga.

Jaunā veikala telpas un iekārtojums ir pelēkos toņos ar maigi rozā un "Drogas" zilzaļās krāsas akcentiem. Tieši pateicoties klientu ierosinājumiem, jaunā koncepta veikalos ir izstrādāta detalizēta navigācija, kas no jebkuras atrašanās vietas veikalā daudz ērtāk un pārskatāmāk ļauj atrast vēlamos produktus.

"Mēs priecājamies, ka 2019. gadā pie iesāktā neapstājamies un līdzvērtīgā tempā turpinām veikalu rekonstrukciju. Lielu atzinību guvuši jau pirmie seši šāda koncepta veikali, kas arī mūs iedrošina turpināt iesākto. Veicot pārmaiņas un uzlabojumus, galvenokārt mēs esam ņēmuši vērā mūsu veikalu apmeklētāju idejas, vēlmes un nākotnes redzējumus, lai kopā veidotu "Drogas", kur ikvienam ir patīkami un ērti iepirkties," stāsta AS "Drogas" Mārketinga un sabiedrisko attiecību direktore Ilze Kirstuka–Ščeglova.

Atjaunotajās telpās veikala platība ir 176,6 m2, ieskaitot personāla palīgtelpas un noliktavu. Pircējus darba dienās un sestdienās no plkst. 9.00 līdz 21.00, svētdienās no plkst. 10.00 līdz 19.00 apkalpo 8 darbinieki – pārdevējas-konsultantes un pieredzējusi veikala vadītāja.

Tāpat kā citos veikalos "Drogas", arī šajos pircējiem ir pieejami tādi zīmoli kā "Live Clean", "Naobay", "Hello Nature", "Naturals By Watson", "Isana", "Domol", "Flink&Sauber", "Kruidvat", "Superdrug", "Facelle", "Babydream", "Alouette" un citi, kas nopērkami tikai veikalos "Drogas" par īpaši draudzīgu cenu. Ekskluzīvi tikai "Drogas" tīklā pieejami arī sejas un ķermeņa kopšanas produkti no "Mossa", "Diadermine", "Mixa", kā arī dekoratīvās kosmētikas zīmols "Make Up Revolution".

Jāatgādina, ka veikals "Drogas" Krišjāņa Barona ielā 63 apmeklētājiem tika slēgts š.g. 2. janvārī.

AS "Drogas" ir lielākais mazumtirdzniecības veikalu tīkls skaistumkopšanas, veselības, higiēnas un sadzīves preču segmentā Baltijā ar 142 veikalu Latvijā un Lietuvā. Latvijā "Drogas" ir pārstāvētas visplašāk – klientiem pieejami 88 veikali, Lietuvā atvērti 54 veikali. AS "Drogas" Latvijā un Lietuvā kopumā nodarbina vairāk nekā 1 300 darbiniekus. No 2004. gada AS "Drogas" ir mazumtirdzniecības grupas "A.S. Watson Group" uzņēmums.

Dibināta 1841. gadā, "A.S. Watson Group" ir lielākais starptautiskais mazumtirgotājs veselības un skaistumkopšanas preču segmentā ar vairāk nekā 14 900 veikaliem 25 valstīs Āzijā un Eiropā. Katru gadu 4 miljardi pircēju un lojalitātes programmu dalībnieku iepērkas grupas 12 mazumtirdzniecības zīmolos gan klātienē veikalos, gan interneta veikalos. "A.S. Watson Group" nodarbina vairāk nekā 140 000 darbinieku visā pasaulē.

"A.S. Watson Group" ir starptautiski zināmā un multinacionālā konglomerāta "CK Hutchison Holdings Limited" sastāvā, kura darbības sfēras ir ostas un ar to saistītie pakalpojumi, mazumtirdzniecība, infrastruktūra, enerģija un telekomunikācijas vairāk nekā 50 valstīs.