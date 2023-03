Foto: Austrumu maģistrāles būvniecība Rīgā nerimst arī ziemā

Ziemas periodā, kad lielākajā daļā būvniecības objektu ir tehnoloģiskais pārtraukums, Austrumu maģistrāles izbūve turpinās. Šobrīd norit darbs gan pie projekta pirmās, gan otrās kārtas būvniecības, būvējot Rīgas vēsturiskā centra apvedceļu un pieslēgumu ostas teritorijām, informē Rīgas domē.

Austrumu maģistrāles būvniecību sāka 2021. gada maijā, un to plānots pabeigt līdz šī gada beigām.

Maģistrāle autovadītājiem nodrošinās ātru nokļūšanu uz Purvciema, Pļavnieku, Dārzciema un Teikas apkaimēm, neiebraucot pilsētas vēsturiskajā centrā. Tāpat kravas transportam ceļš uz ostu vairs nebūs jāmēro pa Daugavas krastmalu. Izbūvētais maģistrāles posms no Piedrujas ielas līdz Gustava Zemgala gatvei būs 2,8 km garš.

Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks satiksmes infrastruktūras un attīstības jautājumos Vilnis Ķirsis informē, ka šis ir viens no lielākajiem satiksmes infrastruktūras projektiem, kas Rīgā jebkad īstenots, un tajā ieguldītas Eiropas Savienības fondu līdzekļu investīcijas vairāku desmitu miljonu apmērā. "Gada nogalē, kad būvdarbi tiks pabeigti, iegūsim no caurbraucošiem auto, tajā skaitā no kravas transporta, atslogotu pilsētas centru un mazāk sastrēgumus, kas ļaus arī mazināt gaisa piesārņojumu pilsētā," viņš pauž.

Austrumu maģistrālē ziemas periodā ir veikta laidumu betonēšana (Dzelzavas un Ieriķu ielas pārvadam), atbalstsienu izbūve un karnīžu betonēšana, izbūvēta kanalizācija un citi inženiertīkli. Paralēli ir veikta urbpāļu izbūve trokšņu sienām un sākta to uzstādīšana. Pavasarī, kad iestāsies labvēlīgi laikapstākļi, uzsāks ceļu daļas darbus – apmaļu izbūvi un asfaltēšanu, pārvadiem ieklās hidroizolāciju, ierīkos elektrisko un vājstrāvas tīklu, kā arī veiks teritorijas labiekārtošanu.

Būvniecību veic piegādātāju apvienība "ACB, Tilts", kuru veido ceļu būvniecības sabiedrība AS "A.C.B." un tiltu būvniecības sabiedrība SIA "Tilts".

Austrumu maģistrāles 1. kārtu īsteno Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēta projekta "Austrumu maģistrāles posma "Ieriķu – Vietalvas iela" 1. kārta: posms no Ūnijas ielas līdz Staiceles ielai" ietvaros. Līguma summa ir 40,8 miljoni eiro, no kuriem 23 miljoni eiro ir Kohēzijas fonda finansējums, 0,8 miljoni eiro valsts budžeta dotācija un atlikušo summu 17 miljonu eiro apmērā sedz Rīgas dome.