Foto: 'Banknote' lombardu tīkla filiālēm izstrādāts jauns koncepts

Latvijas finanšu nozares uzņēmums AS "DelfinGroup" ir izstrādājis jaunu zīmola "Banknote" lombardu tīkla filiāļu konceptu. Pirmā jaunā koncepta filiāle ir atklāta Rīgas tirdzniecības centrā "Domina Shopping", informē uzņēmums.

Jaunā koncepta dizains, apdare un iekārtojums pilnībā atšķiras no ierastajiem "Banknote" veikaliem, un iedzīvotāji tajā var iegādāties lietotas, pārbaudītas viedierīces, piemēram viedtālruņus, planšetdatorus, portatīvos datorus, foto tehniku un viedpulksteņus, un arī atnest un pārdot jebkuru sev piederošu lietu, kas ir darba kārtībā. Atnestās preces tiks pārbaudītas un nepieciešamības gadījumā atjaunotas, pirms nodot tālākai apritei lombardu tīklā un interneta veikalā. Tāpat veikalā ir iespējams saņemt dažādus finanšu pakalpojumus, piemēram, pieteikties patēriņa aizdevumam vai veikt pirkumus uz nomaksu.

"Viens no mūsu uzņēmuma mērķiem ir palīdzēt veidot cilvēkos izpratni par taupīgu resursu izmantošanu, tostarp popularizējot lietotu lietu otrreizēju izmantošanu dažādās auditorijās. Līdzšinējā lineārā ekonomiskā pieeja veicināja nesamērīgu resursu patēriņu – preces tika saražotas, kādu laiku palietotas, bet pēc tam izmestas. Eiropā un pasaulē kopumā arvien vairāk tiek uzsvērta nepieciešamība resursus izmantot taupīgi pēc aprites ekonomikas principiem. Arī uzņēmumi tiek mudināti vairāk domāt par tādu lietu ražošanu, kuras var izmantot pēc iespējas ilgstošāk, tostarp mainot laika gaitā arī īpašniekus. Viena no aprites ekonomikas iezīmēm ir plašāka atjaunojamo resursu izmantošana, un tāpēc kā viens no būtiskiem dizaina elementiem jaunā koncepta filiālē ir daudzveidīga koksnes izstrādājumu izmantošana veikala interjerā," teic AS "DelfinGroup" komercdirektors un par "Banknote" lombardu tīkla filiālēm atbildīgais valdes loceklis Ivars Lamberts.

2020. gadā "Banknote" lombardu tīklā kopumā pārdots vairāk nekā 155 tūkstoši lietotu lietu. Vispopulārākās lietotās preces internetveikalā ir juvelierizstrādājumi (29%), viedtālruņi (18%), spēles un spēļu konsoles (14%), kā arī instrumenti remontam un celtniecībai (9%). Uzņēmumā norāda, ka straujais lietoto lietu tirdzniecības pieaugums internetā apliecina, ka visai ātri mainās iedzīvotāju attieksme un uzticēšanās pret lietotu lietu tirdzniecību. Ja cilvēki ir droši, ka lietotās preces ir ekspertu pārbaudītas, un ir skaidri to atgriešanas un garantijas nosacījumi, iedzīvotāji ir gatavi lietotās preces iegādāties, arī neapskatot klātienē.

AS "DelfinGroup" ir licencēts finanšu nozares uzņēmums, kas dibināts 2009. gadā un pārstāv zīmolus "Banknote", "Vizia" un "Rīgas pilsētas lombards". Uzņēmums nodrošina darbu 270 cilvēkiem 92 filiālēs 38 Latvijas pilsētās. "DelfinGroup" obligācijas ir kotētas "Nasdaq Riga First North" obligāciju sarakstā.