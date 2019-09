Foto: Carnikavā top uzņēmējdarbības parks; plāno radīt 205 jaunas darba vietas

Carnikavas novadā top uzņēmējdarbības un inovāciju parks “Mežgarciems”. Patlaban tajā notiek jaunas infrastruktūras un komunikāciju izbūve, lai 11 teritorijā izveidotajos apbūves gabalos uzņēmēji varētu īstenot savas biznesa ieceres. Kopumā projekta īstenošanas rezultātā plānots radīt 205 jaunas darba vietas un piesaistīt 10,5 miljonus eiro investīciju, informē projekta pārstāve Sandra Baltruka.

Jaunās industriālās platības var iegādāties izsoles kārtībā, un pēdējās astoņas no tām Carnikavas novada dome izsolīs 8., 9. un 15. oktobrī. Reģistrēšanās izsolei līdz 27. septembrim.

Izsolē pieejamo zemesgabalu platība ir 4192–11 657 m2, to sākumcena svārstās no 19 900 līdz 48 500 eiro. Izsolē iegādātos apbūves gabalus no pašvaldības var izpirkt piecu gadu laikā, un būvniecību tajos iespējams uzsākt uzreiz pēc iegādes. Uzņēmējiem saskaņā ar izsoles noteikumiem 30 mēnešu laikā īpašumā jāuzbūvē ražotne, jāpiesaista investīcijas ne mazāk kā 500 000 eiro, kā arī jāizveido vismaz 15 jaunas darbavietas.

"Vairākus gadus esam strādājuši pie tā, lai uzņēmējiem un investoriem radītu uzņēmējdarbības vidi ar pilnu infrastruktūru. Attīstot Mežgarciemu, ieguvēji būs gan tie, kas tur izvēlēsies veidot savu biznesu, gan arī apkārtnes iedzīvotāji, kuriem jaunā infrastruktūra uzlabos dzīves vides kvalitāti," stāsta Carnikavas novada domes priekšsēdētāja Daiga Mieriņa.

Kopumā projekta īstenošanas rezultātā plānots radīt 205 jaunas darba vietas un piesaistīt 10,5 miljonus eiro investīciju. Visus būvdarbus paredzēts pabeigt līdz 2020. gada 5. maijam. Projekts tiek īstenots ar Eiropas reģionālās attīstības fonda atbalstu, tā kopējās izmaksas ir 5 062 664,02 eiro.

"Mežgarciems" atrodas priežu ieskautā teritorijā, 25 km attālumā no Rīgas. Kopš šī gada sākuma tur aktīvi notiek būvdarbi, no jauna tiek izbūvētas visas komunikācijas – apgaismoti pievadceļi, elektrība, gāzesvads, ūdensvads, kanalizācija, optiskais tīkls, – kas tiks pabeigtas līdz 2020. gadam.

"Kvalitatīvas biznesa vides attīstība Carnikavas novadā ir sen gaidīts un pozitīvs signāls novada gribai un spējai attīstīt uzņēmējdarbības vidi, izmantojot novada galvenās priekšrocības – cilvēkresursus, atrašanās vietu tuvu galvenajām transporta infrastruktūras artērijām un dzīves vides kvalitāti iedzīvotājiem. Līdz ar to mēs ticam, ka šī iniciatīva ne tikai kalpos par priekšnosacījumu tālākai izaugsmei, bet būs labs piemērs arī citām pašvaldībām biznesa vides kvalitātes uzlabošanai un investīciju piesaistei," atzīst Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Investīciju projektu departamenta vadītājs Ģirts Blumers.

"Atzinīgi vērtējam šo Carnikavas novada pašvaldības īstenoto un ES fondu atbalstu ieguvušo projektu. Pašvaldībai ir liela loma uzņēmējdarbības veicināšanā, un, sakārtojot uzņēmējdarbībai atbilstošu infrastruktūru, uzņēmēji var novirzīt finanses sava biznesa attīstībai," norāda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās politikas departamenta direktors Raivis Bremšmits.

Savulaik Mežgarciemā atradās padomju armijas pretgaisa aizsardzības karaspēka daļa, kuru kā vēsturisku objektu pēdējās desmitgadēs apskatīt devās militārā mantojuma cienītāji. Siena ar padomju simboliku ir saudzīgi demontēta, un to plānots atkal uzstādīt jaunā uzņēmējdarbības kompleksa teritorijā kā vides objektu, kuru arī turpmāk būs iespējams apskatīt visiem interesentiem.