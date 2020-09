Foto: Daugavpils novadā būvē koksnes produktu ražotni

Daugavpils novada Skrudalienas pagastā sadarbībā ar uzņēmumu "AD Biogāzes stacija" plāno attīstīt kokapstrādes uzņēmumu – "Daugavpils Wood", kas nodarbosies ar dažādu koksnes produktu ražošanu. Projektā plānots ieguldīt virs 1,5 miljoniem eiro, informē Daugavpils novada dome.

Šobrīd notiek ražotnes būvniecības darbi, kurus plānots pabeigt līdz novembra sākumam.

Kā atzīmē uzņēmuma pārstāvji, tas būs ieguvums Daugavpils novadam, jo tiks radītas jaunas darbavietas, kā arī attīstīta uzņēmējdarbības vide. Kā skaidro Kārlis Laduss ("GoWood", kas ir topošās ražotnes "Daugavpils Wood" mātes sabiedrības, izpilddirektors), uzņēmums plāno iesākt ar kamīnmalku, kuru galvenokārt eksportēs. To plānots ražot rūpnieciski, lielos apjomos, vienlaicīgi nodrošinot augstu produkta kvalitāti. Kvalitāte ir svarīga, jo produkciju eksportēs uz dažādām pasaules valstīm – Lielbritāniju, Skandināviju, Vāciju, kā arī ASV. Uzņēmumam ir strādājoša koksnes produktu ražotne Limbažos, kas visu produkciju eksportē uz Lielbritāniju, kur atrodas uzņēmuma lielākais partneris. Topošās ražotnes pārstāvji uzsver – uzņēmums ir 100% ar Latvijas kapitālu un tiek attīstīts ar pašu spēkiem.

Sākotnējā periodā būs nepieciešami 23 darbinieki, taču uzņēmumam uzsākot darbu pilnā jaudas apjomā darbinieku skaits tiks palielināts līdz 32. Pieteikties varēs gan vīrieši, gan sievietes, jo viena no uzņēmuma vērtībām ir dzimumu līdztiesība, un, kā paskaidro uzņēmuma pārstāvis – līdzīgā uzņēmumā Limbažos veiksmīgi līdztekus strādā abu dzimumu pārstāvji. Uzņēmumam nav nepieciešams augstas kvalifikācijas darbaspēks, jo darba process ir salīdzinoši vienkāršs. Uzņēmumam būs nepieciešami zāģa operatori, skaldītāja operatori, pakotāji, palešu tinēji, kausētāji, iekrāvējtehnikas vadītāji. Visos darbos tiks nodrošināts speciāls aprīkojums un tehnoloģijas – speciālie zāģi, kausētāji utml.

Darbinieku vidējā alga tiek plānota 500-800 eiro apmērā, taču konkrētās pozīcijas darba samaksa būs atkarīga no izstrādes apjoma, attiecīgi tam palielinoties, palielināsies arī atalgojums. Pēc personāla nokomplektēšanas uzņēmums sola nodrošināt transportu nokļūšanai no/ uz darbu, atkarībā no dzīvesvietām sastādot autobusa kustības maršrutu.

Izejmateriāls (bērzs, alkšņi) tiek sazāģēts nepieciešamajā garumā, novirzīts skaldītājos un nonāk kastēs. Kastes ved uz kalti, ar kuras palīdzību malkai tiek nodrošināts zems mitruma procents. Kaltēt malku ir nepieciešams, lai, to dedzinot, nerastos CO 2 izmeši, kas ir kaitīgi videi un ietekmē globālo sasilšanu. Tas ir būtisks faktors ārvalstu klientu piesaistē, jo kamīnmalka tiks pārdota kā bezizmešu produkts. Vēlāk atliek sapakot gatavo produkciju, kas arī tiks darīts uz vietas.

Izejvielas plānots iegūt sadarbībā ar "Latvijas valsts mežiem", kā arī vietējiem uzņēmumiem, kas darbojas mežizstrādes nozarē. Galvenais materiāls kamīnmalkai – bērzs, taču plāno attīstīt arī alkšņu malkas ražošanu.