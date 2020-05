Foto: Ekspluatācijā nodota Dabas māja pie Liepājas ezera

Būvvaldes komisija ceturtdien, 28. maijā, pieņēma ekspluatācijā Brīvdabas sporta un aktīvās atpūtas centra Zirgu salā otrās kārtas būvdarbus – jauno objektu Dabas māju, informē Liepājas pilsētas būvvalde. Projekta kopējās izmaksas sasniedza 459 tūkstošus eiro.

Dabas māja daļēji atrodas uz Liepājas ezera, un ap to ir izveidota labiekārtota teritorija, tādējādi radīta pamatinfrastruktūra, kurā vienuviet turpmāk iedzīvināt Liepājas ezera un Baltijas jūras dabas izziņas, izpētes un zvejas kultūras mantojuma saglabāšanu un sabiedrības izglītošanu par to.

Vieglās, gaiša koka siju-statņu un stikla konstrukcijās būvētā ēka novietota uz ZA-DR garenass, kas nodrošina iekštelpu izgaismošanu un saules siltuma uzņemšanu no rīta agruma līdz pat saulrietam, vienlaikus veidojot sasaisti ar plašo ārtelpu. Ēka ir labi saskatāma gan no piebraucamajiem ceļiem un arī ezera puses, savukārt no iekštelpām pa lielajiem logiem paveras skati uz dabas ainavām un pilsētas panorāmu ar baznīcu torņiem, skursteņiem un citām vertikālēm tālumā.

Dabas māja daļēji novietota uz pāļiem – ar pārkari virs ezera krasta. Ap ēku ir izbūvētas koka laipas, kas vienā pusē izved virs ūdeņiem, bet otrā – ir savienotas ar nelielu pagalmu. Labiekārtojums ir paredzēts ērtai dabas vērošanai un visdažādākajiem pasākumiem plašai sabiedrībai. Uz laipas virs ezera izveidota terase apmeklētāju sēdvietām.

Dabas mājā ir divas izstāžu zāles un telpas diviem birojiem, telpas savieno gaitenis; ir labierīcības un arī neliela noliktava; telpu kopplatība – 130 kvadrātmetri.

Jaunais objekts pieslēgts elektroapgādei, centralizētai ūdensapgādei un kanalizācijai. Apsilde paredzēta, izmantojot gaisa siltumsūkņus un papildu – malkas apkuri no divām čuguna krāsniņām, kas novietotas izstāžu zālēs un pievienotas dūmvadiem virs īpaši apstrādāta skārda jumta.

Nākotnē būs iespējams Dabas māju paplašināt – esošais apjoms ir veidots tā, lai austrumu pusē varētu pievienot piebūvi, ko ar esošo daļu savienos stiklota pāreja.

Dabas mājas atklāšana apmeklētājiem varētu notikt šā gada rudenī, kad Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde projekta "Inovāciju centra attīstība Liepājas pilsētā" ietvaros uzsāks ekspozīcijas izvietošanu un interešu izglītības programmu satura izstrādi un īstenošanu vides zinātņu jomā. Pie ekspozīcijas plānošanas šobrīd strādā Zinātnes un izglītības inovāciju centra eksperti, mācību spēki no Liepājas Universitātes un Norvēģijas zinātnes centriem.

Pozitīvās pārmaiņas vietā, kur līdz pagājušā gadsimta 60. gadu beigām atradās sadzīves atkritumu izgāztuve un kas vairākus gadu desmitus vēl pēc tam iedzīvotājiem joprojām nebija pieejama, sākās līdz ar Dabas aizsardzības pārvaldes īstenoto projektu 2013. gadā – ezera daļā, kas iekļaujas "NATURA 2000" teritorijā, tika uzbūvēts putnu novērošanas tornis un vienu kilometru gara pastaigu taka gar to. Vēlāk Zirgu salā ar pašvaldības aktīvu līdzdalību un finansējumu ir izbūvēts arī piebraucamais ceļš, auto stāvlaukums, koka laipas un skatu platformas krasta nogāzēs, dabas taka papildināta ar augu stādījumiem, āra trenažieriem, iekārtotām atpūtas, ugunskura un makšķerēšanas vietām.

Dabas mājas izveides projekts īstenots ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) atbalstu, pasākuma "Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana" ietvaros.

Uzziņa

Brīvdabas sporta un aktīvās atpūtas centrs Zirgu salā otrā kārta (Dabas māja):

Pasūtītājs: Liepājas pilsētas pašvaldība

Projektētājs: SIA "BM-projekts"

Autoruzraugs: Didzis Dāle

Būvuzņēmējs: SIA "Kurzemes būvserviss"

Būvdarbu termiņš: 2019. gada jūnijs – 2020. gada aprīlis

Būvuzraudzība: SIA "Liepājas celtniecības kompānija", Andis Šakers-Pelcmanis

Projekta kopējās izmaksas: 458 704 eiro, no kurām:

• EJZF finansējums 270 000 eiro;

• Liepājas pilsētas pašvaldības finansējums 188 704 eiro.