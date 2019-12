Foto: Ekspluatācijā nodota jaunā biroju ēka 'Mežaparka birojs'

Nekustamo īpašumu projektu attīstītājs "Domuss" nodevis ekspluatācijā biroju ēku "Mežaparka birojs". Biroju ēka Ķelnes ielā 1 ir daļa no nekustamā īpašuma attīstības projekta "Mežaparka rezidences", informē uzņēmums.

Jauno A klases biroju ēku veido trīs stāvi ar kopējo iznomājamo platību 3344 m² un pazemes stāvs. Telpu plānojums paredz ēkā divu veidu nomas platības – 1. stāvā vairākas komerctelpas ar atsevišķām ieejām, savukārt 2. un 3. stāvā – modernas biroju telpas. Viesu autostāvvietas ir izvietotas ap ēku, bet biroju darbinieki savas automašīnas un velosipēdus varēs novietot pazemes vai blakus esošajā virszemes autostāvvietā. Nodrošinātas arī elektroautouzladēs stacijas.

Uz šo brīdi ir iznomāti 32% no telpām. Starp telpu nomniekiem ir vīna un delikatešu veikals "Vīna pietura", investīciju fonds "NCH Capital Inc." un nekustamo īpašumu attīstītājs "Domuss" un pirmsskolas izglītības iestāde "Laumiņas rezidence". Ēkas plānojums ļauj klientiem izvēlēties sev telpas sākot no 60 m² līdz pat 1100 m² vienā stāvā.

"Biroja ēka veidota ne tikai ar mērķi radīt modernu un radošu darba telpu, bet arī nodrošināt apkaimes iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus, kas izbaudāmi turpat dzīvesvietas tuvumā. Esmu pārliecināts, ka ēkas nomnieki – gan darba devēji, gan viņu darbinieki novērtēs ne tikai telpu komfortu, bet arī iespēju baudīt Mežaparka zaļo vidi un vienlaikus atrasties 10 minūšu brauciena attālumā no pilsētas centra. Arvien biežāk klienti, izsakot vēlmi nomāt telpas, kā primāro min privātumu, šajā ziņā šī biroju ēka ir ideāli piemērota," atzīmē "Domuss" direktors Ralfs Jansons.

"Šīs biroju ēkas arhitektūras pamatā ir funkcionalitāte un skaidrība. Tās tēlu veido divi koka apdares apjomi, kas savienoti ar vienu stiklotu centrāli, kur izvietota ieeja ar mājīgu priekšpagalmu. Ēkas fasādes apdarē izvēlētais "Accoya" koks ir unikāls risinājums Baltijas mērogā. Tas iegūts no ilgtspējīgiem koksnes ražotājiem un ir pasaules ilgizturīgākā koksne pret mitrumu un sauli," par ēku saka tās arhitekts Gatis Didrihsons.

"Mežaparka birojs" ēka būvēta, balstoties uz ilgtspējīgas būvniecības pamatprincipiem. Ēkai ir A klases energoefektivitātes sertifikāts. Būvprojekta autors ir Gatis Didrihsons no biroja "Didrihsons un arhitekti", interjera autore – Eva Staņeviča. Ēkas būvnieks ir "Citrus Solutions".

Projekta "Mežaparka rezidences" attīstītājs ir SIA "Domuss". Projekta koncepcijas autors ir Andris Kronbergs, tās pamatā – apvienot Mežaparka esošo apbūvi ar mūsdienīgu dizainu un komfortu. 2015. gadā tika pabeigta projekta pirmās kārtas izveide, veicot apjomīgus labiekārtošanas darbus 10 hektāru platībā, tostarp tika izbūvēta infrastruktūra, jaunas ielas un gājēju celiņi, apgaismojums un komunikācijas. Visa kvartāla teritorija tika apzaļumota. "Mežaparka rezidencēs" tiek būvētas villas, dvīņu villas, mazstāvu daudzdzīvokļu ēkas un rindu mājas, biroja ēka, kā arī privātai apbūvei piedāvāti 40 zemesgabali.

SIA "Domuss" ir ASV investīciju fondu grupas NCH uzņēmums, kas Latvijas nekustamo īpašumu tirgū darbojas kopš 1995. gada. "Domuss" attīstīto projektu vidū ir dzīvojamās un biroju ēkas (vairāk nekā 10 objekti Vecrīgā un Rīgas centrā), ekskluzīvs daudzdzīvokļu komplekss "Ģipša fabrika", BREEAM ilgtspējīgi sertificētā dzīvokļu ēka "Felicity Apartments", privātmāju ciemati Pierīgā "Nordic Villages", tirdzniecības objekti (tsk. iepirkšanās centrs "Rīga Plaza"), noliktavu un loģistikas centri.