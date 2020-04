Foto: Ekspluatācijā nodota 'Laimas' jaunā ražotne Ādažos

Apsteidzot plānoto būvniecības grafiku par gandrīz mēnesi, 16. martā ekspluatācijā tika nodota jaunā "Laimas" ražotne, informē uzņēmums.

"Laimas" sortimentu šobrīd veido vairāk nekā 200 dažādi šokolādes saldumi. Jaunajā "Laimas" ražotnē Ādažos atradīsies moderna produktu attīstības laboratorija, kas ļaus attīstīt un pilnveidot jaunus "Laimas" produktus.

Līdz ar ražotnes nodošanu ekspluatācijā ir jāuzsāk nākamais, noslēdzošais posms, proti, ražošanas līniju pārcelšana, uzstādīšana un testa produktu ražošana. Šobrīd uzņēmuma prioritāte ir darbinieku drošība un veselība, tādēļ, ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas stāvokli un drošības pasākumus, šobrīd šis process ir atlikts, bet tiks īstenots tiklīdz tas būs iespējams.

Līdz pat jaunās ražotnes darbības uzsākšanai Rīgā turpinās "Laimas" saldumu ražošana ar specializāciju, ražojot šokolādes konfektes, šokolādes un graudaugu batoniņus, šerbetus, zefīrus, vafeļu konfektes, vafeļu tortes, marmelādes un arī "Laimas" ekskluzīvos, ar rokām gatavotos saldumus.

"Mūsdienīgā "Laimas" ražotne sastāv no piecām būvēm – divstāvu ražotnes ēkas un vairākām būvēm tehniskām vajadzībām ar kopējo platību 7820m2. Tās būvniecībā izvēlēti un izmantoti augstākās kvalitātes materiāli, lai realizētu pasūtītāja uzstādīto mērķi – uzbūvēt pēc augstākajiem kvalitātes standartiem energoefektīvu un drošu ražotni. Viens no lielākajiem izaicinājumiem projektā bija inženiersistēmu izbūve. Tās ir ļoti apjomīgas, darbietilpīgas un pielāgotas četriem dažādiem temperatūras un mitruma režīmiem, kas nepieciešami konfekšu ražošanas procesam. Lai gan no ārpuses ēka var šķist vienkārša, tās infrastruktūra ir komplicēta un maksimāli digitalizēta. Ražotnei piešķirta arī A energoefektivitātes klase," stāsta "Merks" projektu vadītājs Mihails Peščinskis.

"Būvējot jaunās "Laimas" mājas, mums bija iespēja radīt ēku, kas ir pielāgota ražošanas tehnoloģijām, nevis otrādi. To arī mērķtiecīgi darījām, lai ievērotu visas ražošanas plūsmas, kas nozīmē, ka ražošana būs efektīva un precīza, tādējādi garantējot produktu kvalitāti, kā arī tā būs funkcionāla un ērta vairāk nekā 100 ražotnē strādājošajiem. Tie būs pavisam cita līmeņa darba apstākļi," uzsver "Orkla Latvija" valdes priekšsēdētājs Toms Didrihsons.

Jau iepriekš tika ziņots, ka "Orkla Latvija" jaunās "Laimas" ražotnes būvniecībā Ādažos un zīmola turpmākā attīstībā investējusi 20 miljonus eiro.

2019. gada 17. aprīlī "Orkla Latvija" vadība parakstīja līgumu ar būvkompāniju "Merks" par "Laimas" jaunās ražotnes celtniecību Ādažos. Būvniecība tika uzsāka 2019. gada 24. aprīlī, savukārt būvniecības pabeigšana un nodošana ekspluatācijā notika 2020. gada 16. martā.

Būvkompānija "Merks" ir ģenerāluzņēmējs sabiedrisko, dzīvojamo un rūpniecisko ēku, kā arī inženierbūvju celtniecībā. Strādājot Latvijā kopš 1996. gada, "Merks" ir uzkrājis ievērojamu pieredzi, uzbūvējot vairāk nekā 120 dažādas sarežģītības objektus, pazīstamākie no kuriem ir "Arēna Rīga", "Swedbank" centrālā biroja ēka, koncertzāle "Lielais Dzintars". Būvkompānija "Merks" ietilpst "Merko Ehitus" grupā, kuras akcijas kopš 1997. gada tiek kotētas Tallinas "Nasdaq" biržā.

"Orkla Latvija" ir organizācija, kas apvieno divus uzņēmumus – SIA "Orkla Confectionery & Snacks Latvija" un SIA "Orkla Foods Latvija", kuru kopējais apgrozījums 2018. gadā bija 116,1 miljons eiro. "Orkla Latvija" pārstāv tādus zīmolus Latvijā kā "Laima", "Selga", "Staburadze", "Ādažu čipsi", "Taffel the Original Snacks", "Pedro", "Spilva", "Gutta", "Everest", "Latplanta" un citus.