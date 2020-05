Foto: Ekspluatācijā nodota trešā ēka projektā 'Dreilinga mājas'

2018. gada nogalē Stopiņu novada būvvaldē tika izsniegta Latvijā pirmā elektroniskā būvatļauja, ko saņēma nekustamo īpašumu attīstītājs "Bonava Latvija" dzīvojamo ēku būvniecībai Stopiņu novada Dreiliņos, Robežu ielā 5. Tagad ekspluatācijā nodota trešā ēka topošajā 16 daudzdzīvokļu māju ciematā "Dreilinga mājas". Šis ir pirmais gadījums būvniecības nozarē, kad pilnībā viss būvniecības ieceres un būvprojekta saskaņošanas process ir noritējis elektroniski, informē attīstītājs.

Grozījumi Būvniecības likumā, kas ļauj īstenot elektronisku dokumentu saskaņošanu, sabiedrībai nodrošina daudz caurspīdīgāku, ātrāku, un ērtāku būvniecības procesa pārvaldību. Pieredzi ar jauno risinājumu pozitīvi vērtē "Bonava Latvija" projektu attīstības vadītājs Mārtiņš Vonda: "Ekspluatācijā šo ēku esam nodevuši apmēram mēnesi ātrāk, nekā bija plānots. Varam apliecināt, ka iepriekš ieguldītais darbs elektroniskajā saskaņošanā ir vainagojies panākumiem, ļaujot raiti turpināt darbus arī šobrīd."

Ņemot vērā, ka par šo projektu vislielāko interesi izrāda ģimenes, no jau pabeigtajām divām ēkām šī atšķiras ar to, ka tajā ir tikai trīs un četru istabu dzīvokļi. Tuvumā atrodas gan bērnudārzi un skolas, gan veikali. Veidojot projekta apkārtnes labiekārtojuma plānu, arhitekti īpaši domājuši par to, kā iedzīvotājiem radīt daudzveidīgas un interesantas brīvā laika pavadīšanas iespējas. Apkārtnes atpūtas vietas un bērnu rotaļlaukumi savstarpēji būs savienoti ar gājēju celiņu tīklu. Papildus iedzīvotājiem būs pieejama apzaļumota, labiekārtota atpūtas zona gar upīti, kas vijas gar visu teritorijas austrumu robežu un ieplūst lielajā dīķī ziemeļaustrumos. Šobrīd pārdota jau puse no 50 ēkā esošajiem dzīvokļiem.

"Ņemot vērā mūsu ilggadējo pieredzi, attīstot netālu esošo Biķernieku ielas 160 ciematu, kur mājvietas radījām vairāk nekā 1000 Rīgas iedzīvotājiem, arī šajā projektā piedāvājam pārdomāta plānojuma dzīvokļus un daudzveidīgus atpūtas zonu risinājumus. Mēs vēlamies radīt dzīvesvietu, kurai piemīt visas pārdomātam ciematam raksturīgās priekšrocības – mazstāvu apbūve, plaši pagalmi, dabas tuvums, brīvības sajūta un miers. Turklāt, lai to visu iegūtu, nebūs nepieciešams pamest galvaspilsētu un tās infrastruktūras sniegtās priekšrocības," uzsver Vonda.

Līdz šim projektā "Dreilinga mājas" pabeigti 116 dzīvokļi divās "trend" mājās un 50 dzīvokļi jaunajā "comfort" mājā. Maijā gaidāmi nākamās "trend" mājas spāru svētki, plānojot to pabeigt vasarā, bet vēl vienu "trend" māju – līdz gada beigām.

"Bonava Latvija" ir nekustamo īpašumu attīstītājs Latvijā, kura mātes uzņēmums "Bonava" ir vadošais nekustamo īpašumu attīstītājs Ziemeļeiropā. Pašlaik uzņēmumā strādā 2300 darbinieku, un tas ir pārstāvēts Vācijā, Zviedrijā, Somijā, Dānijā, Norvēģijā, Sanktpēterburgā, Igaunijā un Latvijā, 2019. gadā sasniedzot pārdošanas rezultātus 15,5 miljardu Zviedrijas kronu apmērā. "Bonava" akcijas tiek kotētas "Nasdaq" biržā Stokholmā.