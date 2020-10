Foto: 'Food Union' startē ar bērnības garšu saldējumiem

Piena pārstrādes uzņēmums "Food Union" radījis četrus jaunus, kā tas norāda – bērnības garšu iedvesmotus – saldējumus. Kopējās investīcijas, kas ieguldītas produktu laišanā tirgū, ir ap 50 tūkstošiem eiro.

"Food Union" saldējuma zīmolu vadītāja Sandra Usačeva norāda: "Šis gads ir īpašs ar jauniem saldējuma ēšanas paradumiem – cilvēki dod priekšroku lielāka izmēra saldējumam, lai pietiktu ilgākam laikam un retāk būtu jādodas uz veikaliem."

Starp jaunajiem produktiem ir plombīra saldējums "Pols" ar iebiezināto pienu, kā arī "Pols" cukurvates saldējums ar "marshmallow" zefīriņiem. Pārējie divi jaunie produkti laisti klajā ar zīmolu "Karlsons". Tie ir trīskrāsu saldējumi lielos ģimenes segmenta iepakojumos, lai mājās pagatavotu trīskrāsu saldējuma bumbas: "Karlsons" vaniļas, šokolādes un upeņu saldējums ir balti-brūni-lillā krāsās, savukārt "Karlsons" vaniļas, šokolādes un zemeņu saldējums – balti-brūni-rozā krāsās. Tie tiek tirgoti 850 ml videi draudzīgā kartona iepakojumā, kas ir šķirojams, pārstrādājams un vidē sadalās bez atlikuma.

Saskaņā ar Usačevas sniegto informāciju visu jauno saldējumu receptes ir izstrādātas Rīgā – "Food Union" Saldējuma kompetences centrā. "Arī "Pols" tiek ražots šeit – "Rīgas piena kombinātā", savukārt, "Karlsonu" ražojam "Food Union" grupas uzņēmumā Igaunijā – "Premia TKH", jo tieši tur atrodas specifiskā ražošanas līnija, uz kuras var uzražot tik liela izmēra saldējumu, iepakojot to videi draudzīgajā kartona iepakojumā," viņa skaidro.

Pagaidām jaunie "Pols" un "Karlsons" saldējumi pieejami tikai Latvijā, bet, augot pieprasījumam, tiks izvērtētas arī eksporta iespējas. "Jaunais "Pols" varētu doties uz Lietuvu, kur mūsu saldējumus, bet īpaši šo zīmolu, patērētāji jau iecienījuši. Savukārt "Karlsons" kā tikai Latvijā pazīstams zīmols teorētiski nākotnē varētu būt sastopams valstīs, kur ir lielas latviešu kopienas, piemēram, Lielbritānijā un Īrijā, taču par šo vēl ir pāragri spriest," stāsta uzņēmuma pārstāve.

Jautāta, cik liela daļa no "Food Union" ražotajiem saldējumiem šobrīd tiek iepakoti videi draudzīgā iepakojumā un kādi ir uzņēmuma mērķi videi draudzīgas ražošanas jomā, viņa teic: "Visi mūsu saldējuma kartona iepakojumi tiek ražoti no daļēji pārstrādāta kartona. Izmantotais kartons ir bez laminācijas, kas atvieglo iepakojuma iespējas sadalīties vidē bez atlikuma. Mazie porciju saldējumi tiek iepakoti polipropilēna plēvēs – mūsu tehnologi ilgstoši strādājuši pie produkta drošības un draudzīguma videi labākās proporcijas, lai saldējums būtu maksimāli aizsargāts un plēve būtu iespējami plāna. Jāatzīmē arī zīmola "Ekselence" saldējuma 1 litra kārbas – tas ir lielisks "upcycling" piemērs. Reti, kuras ģimenes plauktā šāda kaste nav atradusi otrreizēju pielietojumu, piemēram, putraimu vai saimniecības preču glabāšanai, kā pusdienu kaste un vēl daudzos citos veidos."

"Karlsons" videi draudzīgo iepakojumu uzņēmums importē, jo vietējā tirgū nav atbilstoša piedāvājuma. "Svarīgi saprast – saldējums no glabāšanas perspektīvas ir sarežģīts produkts. Tāpēc tā iepakojums pilda ne vien savu būtiskāko funkciju – produkta aizsardzību no ārējiem faktoriem, bet tam arī ir jāiztur zemā (vismaz -18 grādi pēc Celsija) temperatūra, kā arī ilgstoša uzglabāšana. Šāda veida iepakojuma ražošanā specializējas vien daži lielie ražotāji Eiropā, ar kuriem sadarbojamies arī mēs," skaidro Usačeva.

Latvijas tirgum "Food Union" šobrīd nodrošina 60 saldējuma veidus. "Lielāko daļu no sortimenta aizņem daudzās paaudzēs iecienīti saldējumi, kuru receptes nemainās gadu desmitiem – tādi, piemēram, ir klasiskais "Pols" uz kociņa, kokteiļu saldējums "Tio" mīkstajā iepakojumā un batoniņa formas "Karlsons". Tomēr teju trešdaļu no sortimenta veido stilīgās garšas, kas mainās līdzi modei un pieprasījumam," vaicāta par to, kā tiek veidots saldējuma piedāvājums, stāsta Usačeva.

Viņa skaidro, ka saldējumam, tāpat kā piena produktu kategorijās, ir noteikts dzīvescikls: "Daži jaunumi iekaro pastāvīgu vietu, bet daži zaudē aktualitāti pēc dažām sezonām, kad tos nomaina citi jaunumi. Tas ir normāli un dabiski. Visbiežāk rotācijas piedzīvo "Ekselence" mazo porciju un bērniem paredzētie saldējumi, jo šo kategoriju mērķauditorijas ir īpaši prasīgas pēc jaunāko garšu tendencēm. Pircēji kopumā dod priekšroku pazīstamām garšām, kuras ik pa laikam papildina ar kaut ko jaunu. Mūsu kā saldējuma inovatoru darbs ir pastāvīgi sekot līdzi pircēju vēlmēm un radīt arvien jaunus un jaunus produktus. Šobrīd jau finišējam 2021. gada sezonai paredzēto saldējumu izstrādi – slīpējam receptes, strādājam pie dizaina un drīzumā sāksim plānot arī komunikāciju."

Latvijā tiek realizēti 60% no šeit saražotā saldējuma, bet 40% tiek eksportēti uz tuvākiem un tālākiem tirgiem kā Lietuva, Igaunija, Baltkrievija, Krievija, Rumānija, Norvēģija, Lielbritānija. "Īpaši gandarīti esam par eksportu uz Austrumāziju – šogad Hongkongā, Singapūrā un Taivānā būtiski audzis pieprasījums pēc Latvijas saldējuma zīmoliem "Pols" un "Ekselence". Nākamgad saldējuma eksportu uz šiem eksotiskajiem tirgiem plānojam palielināt par 50%," informē "Food Union" pārstāve.

Salīdzinot ar 2019. gadu, šā gada saldējuma sezonā realizēts nedaudz lielāks saldējuma apjoms. Tas izdevies par spīti tam, ka vasara sākās vēlu, bija mainīgi vēsi laikapstākļi un arī mazāka patērētāju aktivitāte, ko ietekmēja Covid-19 radītie apstākļi.

Atbildot, uz jautājumu, kā Covid-19 krīze Latvijā un pasaulē ir ietekmējusi "Food Union" kā uzņēmumu, Usačeva teic, ka nekādu būtisku izmaiņu ražošanas apjomos vai darbaspēka ziņā nav bijis. "Ja pieprasījums pēc vienas produktu kategorijas samazinājās, tad to kompensēja pieaugums citā. Par finanšu rādītājiem šajā gadā vēl pāragri spriest, jo tikko sākusies rudens saldējumu sezona, taču kopumā izskatās, ka sasniegsim plānoto," viņa ir optimistiska.

"Food Union" grupa apvieno divus lielākos piena pārstrādes un saldējuma ražošanas uzņēmumus Latvijā – "Rīgas piena kombināts", un "Valmieras piens", lielāko saldējuma ražotāju Igaunijā "Premia" un "Premia" Lietuvā, lielāko saldējuma ražotāju Dānijā "Premier Is" un saldējuma piegādes servisa uzņēmumu "Hjem Is", saldējuma ražotāju Norvēģijā "Isbjørn Is" un saldējuma piegādes servisa uzņēmumu "Den Norske Isbilen", saldējuma ražotāju Rumānijā "Alpin57Lux", saldējuma ražotāju Baltkrievijā "Ingman Ice Cream" un Krievijā "Hladokombinat No.1". 2018.gadā "Food Union" atvēra divas piena produktu un bērnu pārtikas ražotnes Ķīnā.